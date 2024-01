USA uvalili sankcie na ruské subjekty za presuny striel z KĽDR

Washington 12. januára (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok uvalili sankcie na tri ruské právnické a jednu fyzickú osobu, ktoré sa zapojili do presunu a testovania severokórejských balistických striel určených pre Rusko na použitie proti Ukrajine, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Severná Kórea (KĽDR) "transferom balistických rakiet do Ruska podporuje ruskú agresívnu vojnu, zvyšuje utrpenie Ukrajincov a podkopáva globálny rámec nešírenia jadrových zbraní," uviedol vo vyhlásení šéf americkej diplomacie Antony Blinken s tým, že Washington nebude váhať prijať ďalšie opatrenia.



Podľa vyhlásenia ministerstva zahraničných vecí USA bola na sankčný zoznam zaradená výcviková základňa Ašuluk v Astrachanskej oblasti na juhu Ruska, 224. letecký oddiel ruských vzdušných síl vrátane generálneho riaditeľa oddielu Vladimira Michejčika a vojenský komplex pokročilých zbraní a výskumu Vladimirovka (VAWARC) - zariadenie zaoberajúce sa testovaním rakiet.



K uvaleniu sankcií prichádza dva dni po tom, ako USA a ďalších takmer 50 partnerských krajín v utorok odsúdili presuny zbraní medzi KĽDR a Ruskom vrátane použitia severokórejských balistických rakiet proti Ukrajine na prelome rokov.



"Najdôraznejšie odsudzujeme (severokórejský) export a ruské získavanie (severokórejských) balistických rakiet ako aj použitie týchto rakiet Ruskom proti Ukrajine 30. decembra 2023 a 2. januára 2024," uvádza sa v spoločnom vyhlásení, pod ktoré sa okrem USA podpísala aj Kanada, Austrália, Japonsko a všetky krajiny Európskej únie okrem Slovenska a Maďarska.



Moskva a Pchjongjang sa od začiatku vojny na Ukrajine zblížili, popierajú však, že by uzavreli dohodu o obchode so zbraňami. Severokórejský vodca Kim Čong-un sa vlani stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na ruskom Ďalekom východe, pripomína Reuters.



Biely dom však minulý týždeň uviedol, že Rusko použilo balistické rakety s krátkym dosahom pôvodom zo Severnej Kórey pri niekoľkých útokoch na Ukrajine. Odvolal sa pritom na nedávno odtajnené spravodajské informácie. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov odmietol v utorok komentovať otázky novinárov týkajúce sa týchto obvinení.