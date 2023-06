USA uvalili sankcie na Rusov, ktorí sa snažili ovplyvniť voľby

Washington 23. júna (TASR) - Spojené štáty uvalili sankcie na dvoch príslušníkov ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB), ktorí sa podľa Washingtonu pokúšali zasahovať do amerických volieb v rámci destabilizačných operácií Moskvy. Oznámilo to v piatok americké ministerstvo financií, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Dvaja členovia FSB Jegor Sergejevič Popov a Alexej Borisovič Suchodolov pracovali na podkopaní demokratických procesov v USA a ďalších krajinách prostredníctvom siete spolusprisahancov, uviedol americký rezort financií vo vyhlásení.



Obaja muži podľa Washingtonu spolupracovali s Alexandrom Viktorovičom Ionovom. Ide o ruského občana, ktorého americké ministerstvo financií vlani pridalo na sankčný zoznam za snahu o zasahovanie do volieb v USA.



Americký rezort financií nespresnil, ktoré konkrétne voľby sa títo dvaja Rusi pokúšali ovplyvniť.