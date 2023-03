USA uvalili sankcie na Rusov spojených s väznením Kara-Murzu

Washington 3. marca (TASR) - Spojené štáty uvalili v piatok sankcie na niekoľkých ruských občanov spojených so zadržiavaním popredného kritika Kremľa Vladimira Kara-Murzu. Ten je už takmer rok vo väzbe, pretože prehovoril proti vojne na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy denníka The Guardian.



Na sankčný zoznam Spojené štáty v piatok zaradili námestníka ruského ministra spravodlivosti Olega Sviridenka, moskovskú sudkyňu Jelenu Lenskú, moskovského sudcu Andreja Zadačina, dvoch ďalších sudcov Dianu Miščenkovú a Iľju Kozlova a nezávislého experta Danila Michejeva - svedka ruskej vlády v prípade proti Kara-Murzovi.



"Spojené štáty opakujú svoju výzvu na okamžité a bezpodmienečné prepustenie Kara-Murzu a sú odhodlané zaistiť, že snahy (ruského prezidenta) Vladimira Putina o umlčanie kritikov nebudú úspešné," uviedol vo vyhlásení americký minister zahraničných vecí Antony Blinken.



Kara-Murza bol zatknutý vlani v apríli a bol označený za "zahraničného agenta". V súčasnosti je zadržiavaný na základe podozrení, že šíril nepravdivé informácie o ruských ozbrojených silách. Hrozí mu vyše 30 rokov väzenia.



Tento väznený opozičný politik má dvojité rusko-britské občianstvo. Bol blízkym spolupracovníkov ruského opozičného lídra Borisa Nemcova, ktorý bol v roku 2015 zastrelený v centre Moskvy. V rokoch 2015 a 2017 Kara-Murza náhle ochorel, pričom ho podľa vlastných slov otrávila ruská tajná služba. V oboch prípadoch upadol počas ochorenia do kómy.