USA uvalili sankcie na šéfa Orbánovho kabinetu Antala Rogána

Budapešť 7. januára (TASR) - Meno šéfa kabinetu predsedu maďarskej vlády Antala Rogána sa objavilo na zozname osôb, ktoré majú byť sankcionované ministerstvom financií Spojených štátov, a to pre údajnú korupciu. Napísal to v utorok server telex.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Zoznam zostavuje americký Úrad pre kontrolu zahraničných aktív OFAC. Zahŕňa osoby, spoločnosti a organizácie pod kontrolou cieľových krajín, na ktoré boli z rôznych dôvodov uvalené finančné a ekonomické sankcie zo strany vlády USA.



Odchádzajúca administratíva amerického prezidenta Joea Bidena do poslednej chvíle odďaľovala rozhodnutie zaradiť Rogána na sankčný zoznam v rámci Magnitského globálneho sankčného programu. Zoznam pomenovaný po ruskom právnikovi Sergejovi Magnitskom je celosvetovým nástrojom, ktorý využívajú Spojené štáty proti osobám zodpovedným za porušovanie základných ľudských práv alebo za korupciu.



Rogán, ktorý je považovaný za najbližšieho spolupracovníka premiéra Viktora Orbána, bol podľa oznámenia rezortu financií USA zaradený na uvedený zoznam pre korupciu.



Podľa maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa ide o osobnú pomstu exveľvyslanca Davida Pressmana, ktorého do Budapešti vyslala Bidenova administratíva, avšak po prehre demokratickej kandidátky Kamaly Harrisovej v novembrových amerických voľbách z Maďarska "neslávne odišiel".



"Je dobré, že o niekoľko dní budú Spojené štáty viesť ľudia považujúci našu krajinu za priateľa, a nie nepriateľa," napísal Szijjártó na Facebooku.



Americký veľvyslanec David Pressman, ktorý pôsobil v Budapešti od septembra 2022, maďarskú vládu často kritizoval. Okrem iného tvrdil, že je čoraz závislejšia od Moskvy a Pekingu.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)