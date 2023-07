USA uvalili sankcie na šéfa srbskej tajnej služby Vulina

Washington 12. júla (TASR) - Spojené štáty uvalili v utorok sankcie na šéfa srbskej tajnej služby Aleksandra Vulina, ktorý mal údajne zneužiť svoju verejnú funkciu na pomoc srbskému obchodníkovi Slobodanovi Tešičovi pri nelegálnom prevoze zbraní cez srbské hranice. Americké ministerstvo financií obvinilo Vulina aj z účasti na obchodovaní s drogami. TASR správu prevzala z agentúry AP.



"USA budú naďalej vyvodzovať dôsledky voči tým, ktorí sa podieľajú na korupcii, presadzujú svoju politickú agendu a osobný prospech na úkor mieru a stability na západnom Balkáne a podporujú škodlivé aktivity Ruska v Srbsku a v tomto regióne," uviedol hovorca americkej diplomacie Matthew Miller v súvislosti so zavedením sankcií voči Vulinovi. Zmienený obchodník so zbraňami Tešič už predtým figuroval na sankčnom zozname USA, pripomína AP.



Vulin sa stal šéfom tajnej služby vlani v decembri. Pred tým pôsobil v Srbsku ako minister vnútra, pričom ešte v tejto funkcii navštívil vlani v auguste Moskvu. Ruskému ministrovi zahraničných vecí Sergejovi Lavrovovi vtedy povedal, že "Srbsko je jediným štátom v Európe, ktorý (proti Rusku) nezaviedol sankcie a nebol súčasťou protiruskej hystérie."



Sankciami sa Vulinovi zmrazuje akýkoľvek majetok, ktorý by mohol mať v USA. Američanom a americkým podnikom, vrátane bánk s pôsobnosťou v USA, sa zároveň zakazuje vykonávať s ním akékoľvek obchodné transakcie.