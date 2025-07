USA uvalili sankcie na spravodajkyňu OSN

Washington 9. júla (TASR) - Spojené štáty uvalili sankcie na osobitnú spravodajkyňu OSN pre ľudské práva na palestínskych územiach Francescu Albaneseovú. Podľa agentúry AFP to v stredu oznámil minister zahraničných vecí USA Marco Rubio, píše TASR.



V príspevku na sociálnych sieťach Rubio objasnil, že sankcie boli na Albaneseovú uvalené pre jej „nelegitímne a hanebné“ snahy podnietiť Medzinárodný trestný súd k stíhaniu amerických a izraelských predstaviteľov, spoločností a manažérov. Ostrú kritiku Spojených štátov zo strany Albaneseovej označil Rubio za „politickú a ekonomickú vojnu“.



Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa prednedávnom vyzvala Organizáciu Spojených národov, aby Albaneseovú z postu spravodajkyne OSN pre práva Palestínčanov odvolala pre jej „zúrivý antisemitizmus a podporu terorizmu“.



List z 20. júna adresovaný generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi tiež tvrdí, že Albaneseová o sebe deklaruje, že je právnička špecializujúca sa na medzinárodné právo, ale pritom ani nezložila advokátsku skúšku.



Talianka Albaneseová je známa tým, že Izrael obviňuje z genocídy v Pásme Gazy. Vyzýva na to, aby sa útok palestínskych militantov z Hamasu a ďalších skupín zo 7. októbra 2023 vnímal v „kontexte desaťročí útlaku Palestínčanov“.



Za tieto vyjadrenia bola terčom ostrej kritiky nielen zo strany Trumpovej administratívy, ale aj od vlády jeho predchodcu, demokrata Joea Bidena.



Linda Thomasová-Greenfieldová, ktorá bola za Bidena veľvyslankyňou USA pri OSN, svojho času na sieti X na adresu Albaneseovej uviedla, že „Organizácia Spojených národov by nemala tolerovať antisemitizmus zo strany úradníka pridruženého k OSN, ktorého úlohou je presadzovať ľudské práva“.