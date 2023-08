USA uvalili sankcie na štyroch Rusov napojených na FSB

Washington 17. augusta (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok uvalili sankcie na štyroch Rusov, ktorých obviňujú z účasti na otrave ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného v roku 2020. Navaľnyj je v súčasnosti v Rusku väznený. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry Reuters.



Americké ministerstvo financií vo vyhlásení uviedlo, že štvorica je napojená na ruskú Federálnu bezpečnostnú službu (FSB). Americká diplomacia tiež vo štvrtok oznámi súvisiace vízové obmedzenia.



"Dnes pripomíname (ruskému prezidentovi) Vladimirovi Putinovi a jeho režimu, že prídu dôsledky nielen za vedenie brutálnej a nevyprovokovanej vojny proti Ukrajine, ale aj za porušovanie ľudských práv ruského ľudu," napísal námestník ministra financií pre terorizmus a finančné spravodajské služby Brian Nelson.



"Pokus o atentát na Alexeja Navaľného v roku 2020 ukazuje, ako Kremeľ opovrhuje ľudskými právami. Budeme ďalej využívať úrady, ktoré máme k dispozícii, na to, aby sa ochotní kati Kremľa zodpovedali za svoje činy," doplnil Nelson.



Navaľného, ktorý dostal po roku 2010 do ulíc desaťtisíce protestujúcich, zadržali v januári 2021 po návrate do Moskvy z Nemecka. Tam ho liečili po otrave nervovoparalytickou látkou novičok vyrobenou v ére Sovietskeho zväzu.



Kremeľ odmieta akúkoľvek účasť na tom, čo sa Navaľnému stalo, a popiera aj to, že ho prenasleduje. V určitom období pritom Navaľného obviňoval, že pracuje pre americkú Ústrednú spravodajskú službu (CIA).