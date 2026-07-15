< sekcia Zahraničie
USA uvalili sankcie na subjekty, ktoré pomáhajú Iránu
Podľa ministerstva sankcie nadväzujú na opatrenia Washingtonu z mája, zamerané proti jednotlivcom a spoločnostiam obvineným z napomáhania iránskemu zbrojárskemu sektoru.
Autor TASR
Washington 15. júla (TASR) - Americká vláda v stredu uvalila sankcie na osoby a subjekty, ktoré sú podľa nej súčasťou medzinárodnej siete pomáhajúcej Iránu pri získavaní zbraní. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Sankcie platia pre iránskych a ruských štátnych príslušníkov, ako aj subjekty so sídlom v Iráne, Rusku a Nigérii, uviedlo americké ministerstvo financií vo svojom vyhlásení. Vláda k tomuto kroku pristúpila v čase zvýšeného napätia medzi Washingtonom a Teheránom vo vojne na Blízkom východe, ktorá sa začala 28. februára.
Ciele, na ktoré sa stredajšie sankcie vzťahujú, „sú príkladom toho, ako Irán využíva zahraničné letecké a dopravné spoločnosti, finančné kanály a cestovné agentúry na zakrytie úlohy IRGC (iránskych Revolučných gárd) pri nezákonnom obstarávaní a na presun materiálu a personálu po svete“, uviedol rezort financií.
Podľa ministerstva sankcie nadväzujú na opatrenia Washingtonu z mája, zamerané proti jednotlivcom a spoločnostiam obvineným z napomáhania iránskemu zbrojárskemu sektoru. USA v júni uvalili sankcie na 11 osôb a subjektov za pomoc pri obstarávaní zbraní pre IRGC a iránsku armádu.
Sankcie platia pre iránskych a ruských štátnych príslušníkov, ako aj subjekty so sídlom v Iráne, Rusku a Nigérii, uviedlo americké ministerstvo financií vo svojom vyhlásení. Vláda k tomuto kroku pristúpila v čase zvýšeného napätia medzi Washingtonom a Teheránom vo vojne na Blízkom východe, ktorá sa začala 28. februára.
Ciele, na ktoré sa stredajšie sankcie vzťahujú, „sú príkladom toho, ako Irán využíva zahraničné letecké a dopravné spoločnosti, finančné kanály a cestovné agentúry na zakrytie úlohy IRGC (iránskych Revolučných gárd) pri nezákonnom obstarávaní a na presun materiálu a personálu po svete“, uviedol rezort financií.
Podľa ministerstva sankcie nadväzujú na opatrenia Washingtonu z mája, zamerané proti jednotlivcom a spoločnostiam obvineným z napomáhania iránskemu zbrojárskemu sektoru. USA v júni uvalili sankcie na 11 osôb a subjektov za pomoc pri obstarávaní zbraní pre IRGC a iránsku armádu.