USA uvalili sankcie na sudánskych lídrov zodpovedných za násilie

Washington 1. júna (TASR) — Biely dom vo štvrtok oznámil ekonomické sankcie a vízové obmedzenia voči sudánskym lídrom zodpovedným za porušenie prímeria a vyprovokovanie " strašného" krviprelievania. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Nadväzujeme (na toto konanie) tým, že uvalíme ekonomické sankcie a zavedieme vízové obmedzenia voči tým, ktorí pokračujú v násilnostiach," uviedol poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan.



"Napriek dohode o prímerí pokračuje v celej krajine nezmyselné násilie; bráni poskytovaniu humanitárnej pomoci a ubližuje tým, ktorí ju najviac potrebujú. Rozsah krviprelievania najmä v Chartúme a Dárfúre je desivý," povedal Sullivan.



Neschopnosť armády a polovojenských jednotiek rýchleho nasadenia "dodržiavať prímerie len ďalej prehlbuje naše obavy, že obyvatelia Sudánu budú opäť čeliť dlhotrvajúcemu konfliktu a rozsiahlemu utrpeniu zo strany bezpečnostných síl."



V Sudáne už od polovice apríla prebiehajú ťažké boje medzi armádou vedenou generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a polovojenským zoskupením Sily rýchlej podpory (RSF), ktoré vedie Burhánov bývalý zástupca, generál Muhammad Hamdán Daklú. Politická kríza však sužuje Sudán od roku 2021, keď sa Burhán a Daklú po vojenskom prevrate spoločne chopili moci.



Sudánska armáda v stredu zaútočila na základne RSF. Krátko predtým oznámila, že pozastavuje svoju účasť na mierových rokovaniach a obvinila RSF z porušenia prímeria, ktorého cieľom bolo dopraviť do oblastí bojov pomoc civilistom. Spojené štáty vyzvali bojujúce strany, aby sa vrátili k mierovým rokovaniam.



USA spoločne so Saudskou Arábiou sprostredkovali 21. mája prímerie. Od vypuknutia konfliktu bolo prímerie vyhlásené dovedna už sedemkrát, pričom vo všetkých prípadoch došlo k jeho porušeniu, pripomína agentúra AP.



Washington vo štvrtok oznámil, že je spoločne s Rijádom ochotný obnoviť pozastavené mierové rokovania, ak dajú strany konfliktu najavo, že to s dodržiavaním prímeria myslia vážne.