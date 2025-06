USA uvalili sankcie na tých, čo dodávajú Iránu zariadenia

Washington 21. júna (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v piatok oznámila, že uvalila nové sankcie súvisiace s Iránom, namierené proti ôsmim subjektom, jednému plavidlu a jednej osobe za ich údajnú úlohu pri dodávaní citlivých zariadení pre iránsky zbrojný priemysel, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



„Spojené štáty zostávajú odhodlané narušiť akékoľvek úsilie Iránu o získanie citlivej technológie, komponentov a zariadení dvojakého použitia, ktoré režimu pomáhajú realizovať jeho programy v oblasti balistických rakiet, bezpilotných lietadiel a asymetrických zbraní,“ povedal americký minister financií Scott Bessent.



„Ministerstvo financií bude naďalej znižovať schopnosť Iránu vyrábať a šíriť tieto smrtiace zbrane, ktoré ohrozujú stabilitu regiónu a globálnu bezpečnosť,“ dodal minister vo vyhlásení, oznamujúcom tento krok.



Dva z uvedených subjektov sú lodné spoločnosti so sídlom v Hongkongu: Unico Shipping Co Ltd a Athena Shipping Co Ltd, uvádza sa vo vyhlásení.



Ministerstvo financií USA v piatok tiež vydalo sankcie súvisiace s bojom proti terorizmu, zamerané na Iránom podporovaných jemenských húsiov kvôli údajnému nezákonnému obchodovaniu s ropou a jej preprave, uviedlo v samostatnom vyhlásení.



Tieto sankcie sa týkajú štyroch osôb, 12 subjektov a dvoch plavidiel kvôli dovozu ropy a iného nelegálneho tovaru na podporu húsiov, uviedlo ministerstvo.