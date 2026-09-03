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USA uvalili sankcie na vnuka bývalého kubánskeho prezidenta
Banco Exterior De Cuba sa zameriava predovšetkým na medzinárodné transakcie, financovanie obchodu a korporátne bankovníctvo.
Autor TASR
Washington 3. septembra (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok uvalili sankcie na vnuka bývalého kubánskeho prezidenta Raúla Castra a päť subjektov napojených na štát. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Medzi osoby a subjekty, na ktoré sme dnes uvalili sankcie, patrí vnuk Raúla Castra - Fidel Ernesto Castro Calis -, kubánska banka Banco Exterior de Cuba a štyri subjekty, ktoré využívajú kubánske prírodné zdroje alebo energetické zásoby v prospech režimu,“ uviedol vo vyhlásení americký minister zahraničných vecí Marco Rubio.
Banco Exterior De Cuba sa zameriava predovšetkým na medzinárodné transakcie, financovanie obchodu a korporátne bankovníctvo. Medzi ďalšie sankcionované subjekty patria spoločnosti pôsobiace v niklovom a kobaltovom odvetví, ako aj dve spoločnosti, ktoré úzko spolupracujú so štátnou ropnou spoločnosťou Union Cuba-Petroleum (CUPET).
Aj keď Raúl Castro (95) už nezastáva žiadnu oficiálnu funkciu, naďalej zostáva kľúčovou osobou s vplyvom. Washington proti nemu tento rok vzniesol obvinenia z trestnej činnosti.
Spojené štáty už v júni uvalili sériu sankcií zameraných na členov Castrovej rodiny, ako aj na prezidenta Miguela Díaza-Canela a jeho najbližších.
Agentúra AFP uvádza, že Fidel Ernesto Castro Calis podľa dostupných informácií v súčasnosti na Kube nezohráva žiadnu politickú úlohu. Jeho rodičia už boli v minulosti sankcionovaní. Jeho otec, Alejandro Castro Espín, je jediným synom Raúla Castra a bol kľúčovou postavou v tajných rokovaniach medzi Kubou a Spojenými štátmi, ktoré viedli k obnoveniu diplomatických vzťahov medzi oboma krajinami v roku 2015.
„Medzi osoby a subjekty, na ktoré sme dnes uvalili sankcie, patrí vnuk Raúla Castra - Fidel Ernesto Castro Calis -, kubánska banka Banco Exterior de Cuba a štyri subjekty, ktoré využívajú kubánske prírodné zdroje alebo energetické zásoby v prospech režimu,“ uviedol vo vyhlásení americký minister zahraničných vecí Marco Rubio.
Banco Exterior De Cuba sa zameriava predovšetkým na medzinárodné transakcie, financovanie obchodu a korporátne bankovníctvo. Medzi ďalšie sankcionované subjekty patria spoločnosti pôsobiace v niklovom a kobaltovom odvetví, ako aj dve spoločnosti, ktoré úzko spolupracujú so štátnou ropnou spoločnosťou Union Cuba-Petroleum (CUPET).
Aj keď Raúl Castro (95) už nezastáva žiadnu oficiálnu funkciu, naďalej zostáva kľúčovou osobou s vplyvom. Washington proti nemu tento rok vzniesol obvinenia z trestnej činnosti.
Spojené štáty už v júni uvalili sériu sankcií zameraných na členov Castrovej rodiny, ako aj na prezidenta Miguela Díaza-Canela a jeho najbližších.
Agentúra AFP uvádza, že Fidel Ernesto Castro Calis podľa dostupných informácií v súčasnosti na Kube nezohráva žiadnu politickú úlohu. Jeho rodičia už boli v minulosti sankcionovaní. Jeho otec, Alejandro Castro Espín, je jediným synom Raúla Castra a bol kľúčovou postavou v tajných rokovaniach medzi Kubou a Spojenými štátmi, ktoré viedli k obnoveniu diplomatických vzťahov medzi oboma krajinami v roku 2015.