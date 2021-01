USA uvalili sankcie Ukrajincom pre dezinformačnú kampaň o Bidenovi

Washington 11. januára (TASR) - Ministerstvo financií USA v pondelok uvalilo sankcie na štyroch Ukrajincov, ktorí pomáhali právnikovi prezidenta Donalda Trumpa, Rudymu Giulianimu, v jeho snahách očierniť počas predvolebnej kampane protikandidáta Demokratickej strany Joea Bidena. Informovala o tom agentúra AFP.



Sankcie sa týkajú troch bývalých predstaviteľov ukrajinskej vlády: Kosťantyna Kulyka, Oleksandra Onyščenko, Andrija Teliženka a poslanca súčasného ukrajinského parlamentu Oleksandra Dubynského.



Títo štyria muži boli súčasťou siete zosnovanej "ruským agentom", prorusky orientovaným ukrajinským poslancom Andrijom Derkačom v snahe mariť Bidenovu predvolebnú kampaň.



Táto štvorica koncom roku 2019 bola v kontakte alebo sa osobne stretla s Giulianim, ktorý sa vtedy snažil zozbierať dôkazy o tom, že medzičasom za prezidenta USA zvolený Biden a jeho syn Hunter boli údajne na Ukrajine zaplatený do korupčnej kauzy.



Na "čiernu listinu" amerického ministerstva financií boli okrem spomínanej štvorice zaradení aj ľudia, ktorí pracovali v Derkačovom tíme: Petro Žuraveľ, Dmytro Kovaľčuk a Anton Symonenko.



Sankcie boli uvalené aj na mediálne spoločnosti NabuLeaks, Era-Media TOV, Only News a Skeptik TOV, ktoré boli použité na šírenie dezinformácií.



"Ruské dezinformačné kampane proti americkým občanom sú hrozbou pre našu demokraciu," uviedol v tejto súvislosti minister financií USA Stephen Mnuchin.



Americká vláda v septembri roku 2020 uvalila na Derkača sankcie. Na vysvetlenie uviedla, že Derkač údajne pomáhal Giulianimu hľadať kompromitujúce materiály na Trumpovho vyzývateľa v prezidentských voľbách Bidena a jeho syna Huntera.



V stanovisku ministerstva financií zo septembra sa uvádzalo, že Derkač, ktorý sa za posledné roky niekoľkokrát stretol s Giulianim v snahe skompromitovať Bidena, bol viac ako desaťročie aktívnym ruským vplyvovým agentom".



Podľa stanoviska ministerstva financií USA zo septembra bol Derkač v úzkom spojení s ruskými spravodajskými službami a zapojil sa do pokusu o narušenie prezidentských volieb v USA, ktoré sa konali vlani 3. novembra.



Derkačovo meno sa spomínalo vlani v lete, keď zverejnil záznamy údajných telefonických rozhovorov medzi ukrajinským exprezidentom Petrom Porošenkom, vtedy bývalým viceprezidentom USA Bidenom a exministrom zahraničných vecí USA Johnom Kerrym. Na záznamoch zaznievajú hlasy podobné hlasom týchto troch politikov. Jeden z rozhovorov sa týka plynárenskej firmy Burisma, v ktorej vedení svojho času pôsobil Bidenov syn Hunter.



Kvôli firme Burisma vypukol škandál aj v roku 2019, ked bol dosluhujúci šéf Bieleho domu Donald Trump obvinený, že vyvíjal nátlak na prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského, aby poskytol USA kompromitujúce materiály o Bidenovom synovi a o jeho úlohe v Burisme.