USA uvalili sankcie voči Mjanmarsku, Číne a KĽDR

Washington 11. decembra (TASR) - Spojené štáty uvalili v piatok pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv sankcie na desiatku osôb a subjektov v Číne, Mjanmarsku, Severnej Kórei a Bangladéši v súvislosti s nedodržiavaním základných práv v týchto krajinách. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ministerstvo financií USA oznámilo, že sankcie sa týkajú dvoch mjanmarských vojenských entít a organizácie, ktorá poskytuje rezervy armáde. Jedným zo zasiahnutých subjektov je výrobca zbraní pre armádu a políciu, ktoré boli použité počas brutálneho zákroku voči oponentom vojenského prevratu v krajine z 1. februára.



Mjanmarské bezpečnostné zložky podľa miestnej monitorovacej skupiny usmrtili už vyše 1300 civilistov, ktorí protestovali proti prevratu, a vyše 10.000 ľudí zadržali.



Nové sankcie voči Mjanmarsku zaviedli i Kanada a Británia.



Prvé sankcie voči KĽDR, ktoré vydala administratíva prezidenta Joea Bidena, sa týkajú úradu prokuratúry, bývalého ministra pre bezpečnosť a novozvoleného šéfa rezortu obrany. Bidenova administratíva opakovane vyzýva KĽDR, aby sa zapojila do dialógu ohľadom jej jadrového a raketového programu, avšak bezúspešne.



Rezort financií USA okrem toho zaradil na čiernu investičnú listinu čínsku spoločnosť SenseTime zaoberajúcu sa umelou inteligenciou. Obviňuje ju totiž z toho, že vyvinula programy na rozpoznávanie tváre ľudí, ktoré dokážu určiť i ich etnickú príslušnosť, pričom sa zameriavajú prevažne na identifikovanie moslimských Ujgurov. Samotná firma tieto obvinenia poprela a nazvala ich "nepodloženými".



Podľa odhadov expertov OSN sa za posledné roky do zadržiavacích táborov v čínskom regióne Sin-ťiang dostalo vyše milión Ujgurov a príslušníkov iných moslimských menšín v rámci vládnej kampane na násilnú asimiláciu etnických menšín v Číne. Peking tieto obvinenia odmieta. Americká vláda a mnohé ľudskoprávne organizácie však tvrdia, že Čína sa v súvislosti s Ujgurmi dopúšťa genocídy.



Čínske veľvyslanectvo vo Washingtone nové sankcie odsúdilo ako "vážny zásah do vnútorných záležitostí Číny" a "závažné porušenie základných noriem v medzinárodných vzťahoch". Hovorca veľvyslanectva poznamenal, že to "výrazne poškodí čínsko-americké vzťahy" a USA vyzval, aby toto rozhodnutie odvolali.



"Naše dnešné kroky - najmä tie, ktoré sme prijali spoločne so Spojeným kráľovstvom a Kanadou - vysielajú posolstvo, že demokracie na celom svete zakročia voči tým, čo zneužívajú moc štátu a spôsobujú utrpenie a represie," povedal vo vyhlásení tajomník amerického ministerstva financií Wally Adeyemo.



Ministerstvo zahraničných vecí USA v piatok tiež vydalo zákaz vstupu do krajiny pre 12 osôb vrátane predstaviteľov z Číny, Bieloruska a Srí Lanky.