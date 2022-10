USA uvalili sankcie za korupciu a šírenie ruského vplyvu v Moldavsku

Washington 26. októbra (TASR) - Spojené štáty uvalili v stredu sankcie na jednotlivcov a subjekty zapojené do ruských operácií na podkopanie demokracie v Moldavsku a do systematickej korupcie. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



Cieľom sankcií sú moldavskí alebo ruskí predstavitelia, ktorí "ukoristili a skorumpovali moldavské politické a ekonomické inštitúcie". Niektorí zase vystupujú "ako nástroje ruskej svetovej kampane zameranej na ovplyvňovanie".



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken uviedol, že USA "presadzujú zodpovednosť za systematické snahy zamerané na podkopanie moldavských demokratických inštitúcií a volieb". "Spojené štáty budú hnať na zodpovednosť tých, ktorí ohrozujú demokraciu v zahraničí," dodal minister.



Spojené štáty zablokovali americký majetok podnikateľovi Ilanovi Shorovi, ktorý sa narodil v Izraeli a v Moldavsku sa z neho stal populistický politik. Je ženatý s ruskou popovou speváčkou a v roku 2014 bol usvedčený z krádeže jednej miliardy dolárov z moldavských bánk.



Americké ministerstvo financií uviedlo, že Shor pred voľbami v roku 2021 spolupracoval s Ruskom na vytvorení aliancie a neskôr koordinoval kroky proti moldavskej snahe vstúpiť do Európskej únie.



Spojené štáty tiež uvalili sankcie na oligarchu Vladimira Plahotniuca, bývalého poslanca moldavského parlamentu, ktorý manipuloval "kľúčovými sektormi moldavskej vlády". Plahotniuca je podozrivý z korupcie a z Moldavska ušiel v roku 2020.



USA uvalil sankcie aj na sedem ďalších ľudí a 12 subjektov pre údajne ruské snahy zasahovať do moldavskej politiky.