USA uvalili sankcie za nelegálny dovoz ropy do Severnej Kórey

Washington 7. októbra (TASR) - Spojené štáty v piatok uvalili sankcie na tri spoločnosti a dve osoby z Marshallových ostrovov, Singapuru a Taiwanu za to, že sa zúčastňovali na nelegálnych dodávkach ropy do Severnej Kórey. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Predstavitelia USA sa tak rozhodli po tom, čo KĽDR v uplynulých vypálila niekoľko balistických striel stredného doletu nad Japonsko.



"Spojené štáty dávajú jasne najavo, že budú pokračovať v podnikaní krokov proti tým, ktorí podporujú rozvoj a udržiavanie severokórejského vojenského a zbrojného arzenálu," vyhlásil americký minister zahraničných vecí Antony Blinken.



Podľa amerického ministerstva financií spoločnosť New Eastern Shipping Co Ltd so sídlom na Marshallových ostrovoch vlastnila loď, ktorá nezákonne doviezla rafinovanú ropu na severokórejskú loď kotviacu blízko juhozápadného pobrežia KĽDR.



Tieto dodávky porušujú rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktoré zakazujú prepravu nákladu na lode KĽDR a takisto obmedzujú dovoz rafinovanej ropy do tejto krajiny, uviedol Blinken.



Predmetná loď bola "zapojená do zločinných prepravných praktík" s cieľom utajiť svoj pôvod, smer a účel plavby, vrátane vypínania identifikačného systému či prekladania nákladu počas noci, uviedol rezort financií USA.



Sankcie, ktoré USA uvalili na uvedené firmy a osoby, obmedzujú vykonávanie finančných operácií v Spojených štátoch a s americkými spoločnosťami.