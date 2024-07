USA uviedli niekoľko svojich základní v Európe do zvýšenej pohotovosti

Washington/Berlín 1. júla (TASR) — Niekoľko amerických vojenských základní v Európe bolo cez víkend pre obavy z teroristických útokov uvedených do stavu zvýšenej pohotovosti. TASR o tom informuje na základe správ televíznych staníc CNN a ABC News.



Pentagón vyhlásil na týchto základniach štvrtý z piatich stupňov ohrozenia Charlie, ktorý znamená bezprostrednú hrozbu terorizmu. Uplatňuje sa, keď dôjde k incidentu alebo ak sú k dispozícii informácie o vysokej pravdepodobnosti teroristických útokov alebo že ich cieľom je vojenský personál alebo vojenské objekty. Nad ním je už len stupeň delta.



Zvýšenie úrovne ochrany sa týka aj základne v Stuttgarte, kde sídli velenie americkej armády v Európe (USEUCOM). Podľa portálu Stars & Stripes dostali pokyny na zvýšenie úrovne ochrany i ďalšie americké základne v Nemecku, vrátane leteckej základne Ramstein, ako aj základne v Rumunsku a Bulharsku. Úroveň ochrany bola zvýšená aj na leteckej základni Aviano v Taliansku.



Jeden z amerických predstaviteľov, pôsobiaci na základni v Európe, pre CNN uviedol, že takúto úroveň ohrozenia nebola vyhlásená "najmenej desať rokov". Zvyčajne to podľa neho znamená, že armáda dostala avízo o "aktívnej a dôveryhodnej" hrozbe.



Hovorca USEUCOM Dan Day sa pre CNN odmietol vyjadriť k zvýšenému stupňu ochrany základní. Uviedol, že USEUCOM "neustále vyhodnocuje mnohé faktory, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť amerického vojenského personálu v zahraničí" a v rámci toho prijíma opatrenia na jej zaistenie.



Nie je známe, na základe akých informácii bola sprísnená ochrana amerických vojenských objektov v Európe. Možným terčom teroristických útokov by však mohli byť blížiace sa letné olympijské hry v Paríži a alebo prebiehajúce majstrovstvá Európy vo futbale v Nemecku.