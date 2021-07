USA uvoľnili 100 miliónov dolárov na riešenie afganskej migrácie

Washington 24. júla (TASR) - Americký prezident Joe Biden v piatok schválil použitie 100 miliónov dolárov na riešenie núdzových migračných otázok súvisiacich so situáciou v Afganistane. Informuje o tom tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na Biely dom.



Tieto finančné prostriedky poskytne Núdzový fond na pomoc utečencom a migrantom (ERMAF) "na účely riešenia neočakávaných urgentných potrieb utečencov a migrácie, obetí konfliktov a ďalších osôb ohrozených v dôsledku súčasnej situácie v Afganistane".



Zmienené fondy tiež podporia uchádzajúcich sa o program ministerstva zahraničných vecí USA pre osobitné prisťahovalecké víza, v rámci ktorého požiadalo o evakuáciu zhruba 20.000 Afgancov, ktorí počas vojny v krajine pracovali pre Spojené štáty ako tlmočníci a teraz sa obávajú odplaty od povstalcov z hnutia Taliban.



Finančné prostriedky by sa mohli distribuovať na bilaterálnom aj multilaterálnom základe prostredníctvom príspevkov alebo financovania medzinárodným organizáciám, mimovládnym skupinám, vládam a orgánom USA, uvádza sa vo vyhlásení Bieleho domu.



Taliban v uplynulých mesiacoch začal výraznú ofenzívu na celom území Afganistanu. Využil pri tom poslednú fázu odsunu amerických síl, ktorý má byť ukončený do konca augusta a vyvoláva obavy z možného vypuknutia rozsiahlej humanitárnej krízy.



Organizácia Spojených národov (OSN) nedávno odhadla, že humanitárnu pomoc potrebuje polovica z 39 miliónov obyvateľov Afganistanu. OSN zároveň vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby zabezpečilo finančnú podporu pre túto nestabilnú krajinu.