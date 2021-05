USA uvoľnili sankcie voči prevádzkovateľovi plynovodu Nord Stream 2

Washington 20. mája (TASR) - Americký minister zahraničných veci Antony Blinken potvrdil uvoľnenie sankcií voči prevádzkovateľovi plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2), informovali vo štvrtok agentúry TASS a AFP.



"Je v národnom záujme Spojených štátov upustiť od uplatňovania sankcií voči firme Nord Stream 2 AG, jej riaditeľovi Matthiasovi Warnigovi a ostatným funkcionárom spoločnosti," píše sa vo vyhlásení Blinkena.



Americký minister dodal, že v platnosti ostávajú sankcie proti jednej osobe, štyrom plavidlám a piatim subjektom zapojeným do výstavby plynovodu. Podľa agentúry AFP podnikli USA tento krok s cieľom zmierniť napätie medzi Washingtonom a Berlínom.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok označil kroky USA za "pozitívny signál" pre vzťahy Ruska a Spojených štátov.



Výstavba plynovodu sa pre americké sankcie zastavila koncom roka 2019 a obnovili ju až v decembri minulého roka. USA sa už dlho snažia projekt definitívne zastaviť s tým, že plynovod neúmerne zvýši závislosť Európy od ruského plynu. Moskva vidí za sankciami Washingtonu proti projektu politický kalkul a snahu o vytlačenie ruského plynu z európskeho trhu. Kremeľ tvrdí, že plynovod sa dokončí.



Dvomi potrubiami plynovodu Severný prúd 2 by sa malo ročne prepraviť až 55 miliárd kubických metrov (m3) plynu z Ruska do Európy, najmä do Nemecka.