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USA už odborníci nepovažujú za krajinu, v ktorej sa osýpky nešíria
Rozhodnutie odborníkov sa po rokoch klesajúcej miery zaočkovanosti a prudkého nárastu prípadov infekčného ochorenie očakávalo.
Autor TASR
Washington 14. novembra (TASR) - Spojené štáty po 26 rokoch stratili štatút krajiny, v ktorej sa považujú osýpky za eliminované a prirodzene sa už nešíria medzi obyvateľstvom. Tento záver zverejnila nezávislá komisia odborníkov, na ktorú sa odvolala stanica CNN, píše TASR.
Rozhodnutie odborníkov sa po rokoch klesajúcej miery zaočkovanosti a prudkého nárastu prípadov infekčného ochorenie očakávalo. Podľa americkej televíznej stanice napriek tomu predstavuje čiernu škvrnu na reputácii USA v oblasti verejného zdravotníctva.
Medzinárodný výbor, ktorý rozhoduje o štatúte krajín v súvislosti s elimináciou osýpok, považuje nákazu za endemickú (pravidelne sa vyskytujúcu), ak sa infekcia spôsobená rovnakým kmeňom vírusu prenáša z človeka na človeka v rámci jednej krajiny najmenej počas jedného roka. Zisťuje sa to na základe genetického kódu vírusov získaných zo vzoriek od pacientov.
Vedci z laboratória verejného zdravia v štáte Utah v auguste zverejnili predbežnú štúdiu, podľa ktorej sa tomto štáte viac než rok šíri ten istý kmeň vírusu a spôsobil viac ako 95 percent tamojších prípadov ochorenia.
Ohniská nákazy zaznamenali okrem ďalších štátov aj v Južnej Karolíne, Pensylvánii, Wisconsine a New Yorku.
V USA za uplynulé dva roky zaznamenali rekordný počet prípadov osýpok, hospitalizácií a úmrtí na osýpky. Tento rok hlásia viac než 5400 prípadov, čo je najvyšší počet od roku 1991. Takmer všetky sa vyskytli u neočkovaných alebo u ľudí, kde nie je známy stav očkovania. CNN pripomína, že niektorí členovia vlády vrátane prezidenta Donalda Trumpa spochybnili bezpečnosť a účinnosť vakcín proti osýpkam.
Kombinovaná vakcína proti osýpkam, mumpsu a ružienke (MMR) je pritom vysoko účinná - dve jej dávky znižujú o 97 percent riziko ochorenia v porovnaní s nezaočkovanou osobou.
Osýpky v USA boli vyhlásené za eliminované v roku 2000, odvtedy sa v krajine napriek tomu každý rok vyskytlo niekoľko ohnísk nákazy. Spôsobili ich ľudia, ktorí prirodzene priniesli vírus do krajiny. Kolektívna imunita obyvateľstva zabezpečovaná vysokou zaočkovanosťou však verejnosť ochránila - ohniská boli zväčša malé a ochorenie sa tam rýchlo podarilo dostať pod kontrolu.
V rokoch 2025 a 2026 však vírus zasiahol viac nezaočkovaných rodín a komunít a ľudia v nich sú preto náchylnejší na nakazenie sa osýpkami, objasňuje CNN.
Rozhodnutie odborníkov sa po rokoch klesajúcej miery zaočkovanosti a prudkého nárastu prípadov infekčného ochorenie očakávalo. Podľa americkej televíznej stanice napriek tomu predstavuje čiernu škvrnu na reputácii USA v oblasti verejného zdravotníctva.
Medzinárodný výbor, ktorý rozhoduje o štatúte krajín v súvislosti s elimináciou osýpok, považuje nákazu za endemickú (pravidelne sa vyskytujúcu), ak sa infekcia spôsobená rovnakým kmeňom vírusu prenáša z človeka na človeka v rámci jednej krajiny najmenej počas jedného roka. Zisťuje sa to na základe genetického kódu vírusov získaných zo vzoriek od pacientov.
Vedci z laboratória verejného zdravia v štáte Utah v auguste zverejnili predbežnú štúdiu, podľa ktorej sa tomto štáte viac než rok šíri ten istý kmeň vírusu a spôsobil viac ako 95 percent tamojších prípadov ochorenia.
Ohniská nákazy zaznamenali okrem ďalších štátov aj v Južnej Karolíne, Pensylvánii, Wisconsine a New Yorku.
V USA za uplynulé dva roky zaznamenali rekordný počet prípadov osýpok, hospitalizácií a úmrtí na osýpky. Tento rok hlásia viac než 5400 prípadov, čo je najvyšší počet od roku 1991. Takmer všetky sa vyskytli u neočkovaných alebo u ľudí, kde nie je známy stav očkovania. CNN pripomína, že niektorí členovia vlády vrátane prezidenta Donalda Trumpa spochybnili bezpečnosť a účinnosť vakcín proti osýpkam.
Kombinovaná vakcína proti osýpkam, mumpsu a ružienke (MMR) je pritom vysoko účinná - dve jej dávky znižujú o 97 percent riziko ochorenia v porovnaní s nezaočkovanou osobou.
Osýpky v USA boli vyhlásené za eliminované v roku 2000, odvtedy sa v krajine napriek tomu každý rok vyskytlo niekoľko ohnísk nákazy. Spôsobili ich ľudia, ktorí prirodzene priniesli vírus do krajiny. Kolektívna imunita obyvateľstva zabezpečovaná vysokou zaočkovanosťou však verejnosť ochránila - ohniská boli zväčša malé a ochorenie sa tam rýchlo podarilo dostať pod kontrolu.
V rokoch 2025 a 2026 však vírus zasiahol viac nezaočkovaných rodín a komunít a ľudia v nich sú preto náchylnejší na nakazenie sa osýpkami, objasňuje CNN.