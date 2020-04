USA uznajú anexiu Predjordánska, Izrael však musí rokovať s Palestínou

Washington 28. apríla (TASR) - Spojené štáty sú pripravené uznať pripojenie väčšiny Predjordánska k Izraelu, ale žiadajú, aby nová izraelská vláda rokovala aj s Palestínčanmi. V noci na utorok o tom informovala agentúra AFP.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu minulý týždeň dosiahol dohodu o zdieľaní moci s centristami. Vďaka tomu zostane vo funkcii premiéra, a to aj napriek trom nepresvedčivým výsledkom v parlamentným voľbách.



Pred ostatnými voľbami v marci tohto roka Netanjahu sľúbil, že bude presadzovať anexiu okupovaných území. Podľa Palestínčanov však tento krok zatvorí dvere k riešeniu spočívajúcom v existencii dvoch štátov v tomto geografickom priestore: izraelského a palestínskeho.



Vízia pre Blízky východ, ktorú americký prezident Donald Trump zverejnil v januári, dala síce zelenú anexii, ale v koaličnej dohode Netanjahua s centristom Bennym Gancom je zakotvené, že nová izraelská vláda sa pred ďalším krokom poradí s Washingtonom.



"Ako sme neustále zdôrazňovali, sme pripravení uznať izraelské kroky na rozšírenie izraelskej suverenity a uplatňovanie izraelského práva na oblasti Západného brehu, s ktorými (Trumpova) vízia počíta ako so súčasťou izraelského štátu," uviedla hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí USA. Toto uznanie by malo nastať "v situácii, keď vláda Izraela bude súhlasiť s rokovaniami s Palestínčanmi v súlade s víziou prezidenta Trumpa".



Trump, ktorého voličská základňa z radov evanjelikálnych kresťanov je neochvejne proizraelská, posledné tri roky Netanjahuovi de facto plnil "zoznam jeho želaní": jeho plán pre Blízky východ by totiž umožnil Izraelu anektovať židovské osady na západnom brehu Jordánu - čo považuje svetové spoločenstvo za nezákonné -, a uplatňovať suverenitu na celom tomto území až po hranice Jordánska.



Palestínčania by tak získali suverénny, avšak demilitarizovaný štát, i keď spolu s prísľubmi veľkých investícií. Za hlavné mesto palestínskeho štátu by bola vyhlásená jedna z okrajových štvrtí Jeruzalema, ktorý by zostal plne pod izraelskou suverenitou.



"Je to bezprecedentná a veľmi prospešná príležitosť pre Palestínčanov," komentovala tieto plány hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí.



Vyjadrenia rezortu diplomacie sú rozšírením výroku amerického ministra zahraničných vecí Mika Pompea z minulého týždňa, keď uviedol, že rozhodnutie o anexii je v rukách novej izraelskej vlády.



Palestínčania o blízkovýchodnom pláne s Trumpovou administratívou odmietli rokovať, pretože ho považujú za neobjektívny. Kritizovala ho aj Európska únia, lebo neobsahuje riešenie týkajúce sa existencie dvoch štátov.



Liga arabských štátov plánuje tento týždeň zorganizovať virtuálne stretnutie, na ktorom prediskutuje plán anexie.



Podľa izraelskej koaličnej dohody by k anektovaniu okupovaných území mohlo dôjsť už v júli.