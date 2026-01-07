< sekcia Zahraničie
USA v Atlantiku zadržali tanker spojený s Venezuelou
Pre agentúru AP to v stredu uviedol nemenovaný americký predstaviteľ.
Autor TASR
Washington 7. januára (TASR) - Americké ozbrojené sily v severnej časti Atlantického oceánu po niekoľkých týždňoch prenasledovania zadržali sankcionovaný tanker spojený s Venezuelou. Pre agentúru AP to v stredu uviedol nemenovaný americký predstaviteľ, informuje TASR.
Tanker Marinera, pôvodne známy ako Bella-1, prenikol cez americkú námornú blokádu sankcionovaných plavidiel pri pobreží Venezuely a vyhýbal sa pokusom pobrežnej stráže USA o svoje zadržanie v Karibiku.
Prenasledovanie lode sa začalo v decembri, v čase zvýšeného tlaku USA na venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorého uplynulý víkend spolu s manželkou zajali a vyviezli z vlasti americké špeciálne jednotky.
Európske veliteľstvo Spojených štátov (EUCOM) na sieti X v stredu oznámilo zaistenie tankera M/V Bella 1 pre porušenie amerických sankcií.
„Loď bola zadržaná v severnom Atlantiku na základe zatykača vydaného federálnym súdom USA po tom, ako ju vystopovala loď pobrežnej stráže USA Munro,“ uvádza sa v príspevku.
Plavidlo v minulosti prepravovalo venezuelskú ropu. Pôvodne bolo registrované v Paname. Podobne ako iné lode aj Marinera sa dostala pod sankcie amerického ministerstva financií pre predchádzajúcu účasť na obchode s iránskou ropou. V súčasnosti sa podľa databáz plaví pod ruskou vlajkou.
Moskva žiada USA o prepustenie ruskej posádky zadržaného tankera
Moskva požaduje od Spojených štátov, aby umožnili urýchlené prepustenie ruskej posádky tankera Marinera plaviaceho sa pod ruskou vlajkou, ktorý USA zadržali v stredu v severnej časti Atlantického oceánu po niekoľkých týždňoch prenasledovania. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Zaistenie tankera Marinera, pôvodne známeho ako Bella 1, neďaleko Islandu oznámilo v stredu Európske veliteľstvo Spojených štátov (EUCOM). Dôvodom zadržania bolo porušenie amerických sankcií, ktoré boli na plavidlo uvalené pre predchádzajúcu účasť na obchode s iránskou ropou. V minulosti loď prepravovala aj venezuelskú ropu.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí podľa agentúry TASS vyzvalo Spojené štáty, aby nebránili rýchlemu návratu Rusov z lode Marinera do ich vlasti. Správy o zadržaní plavidla Moskva pozorne sleduje a žiada Washington, aby zabezpečil, že sa s ruskými občanmi zaobchádza humánnym a dôstojným spôsobom.
Nemenovaní predstavitelia podľa agentúry Reuters uviedli, že v blízkosti plavidla sa počas americkej operácie nachádzali ruské lode vrátane ponorky, no do stretu s americkými zložkami podľa nich nedošlo. Američanom na ich žiadosť poskytla podporu Británia - formou prieskumných letov a nasadenia vojenskej lode.
Vo vyhlásení ruského rezortu nie je uvedené, koľko Rusov sa nachádza na palube zadržaného plavidla, ktoré americké úrady prenasledovali od decembra od pobrežia Venezuely, kde sa podľa nich vyhlo americkej námornej blokáde sankcionovaných lodí.
Americké úrady podľa agentúry AFP tvrdia, že Marinera je súčasťou tieňovej flotily, ktorá prepravuje ropu pre krajiny ako Venezuela, Rusko a Irán v rozpore s americkými sankciami.
Ruské ministerstvo dopravy predtým v stredu uviedlo, že príslušníci amerických námorných síl sa nalodili na tanker „mimo teritoriálnych vôd akéhokoľvek štátu“. Dodalo, že s plavidlom stratilo kontakt. Ministerstvo bez ďalších podrobností informovalo, že dočasné povolenie plaviť sa pod ruskou vlajkou loď dostala 24. decembra 2025.
„V súlade s ustanoveniami Dohovoru OSN o morskom práve z roku 1982 sa sloboda plavby vzťahuje na vody voľného mora a žiaden štát nemá právo použiť silu proti plavidlám riadne registrovaným v jurisdikcii iných štátov,“ píše sa vo vyhlásení ministerstva.
