USA vyzvali na ukončenie vojny na Ukrajine do 8. augusta

New York 31. júla (TASR) - Zástupca Spojených štátov vo štvrtok na zasadnutí Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) vyhlásil, že americký prezident Donald Trump chce do 8. augusta vidieť dohodu, ktorá ukončí vojnu na Ukrajine. Šéf Bieleho domu dal Rusku v utorok 10 dní na uzavretie dohody, inak uvalí vysoké clá. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



„Rusko aj Ukrajina musia rokovať o prímerí a trvalom mieri. Je čas uzavrieť dohodu. Prezident Trump dal jasne najavo, že sa tak musí stať do 8. augusta. Spojené štáty sú pripravené zaviesť ďalšie opatrenia na zabezpečenie mieru,“ povedal vo štvrtok 15-člennej rade vysokopostavený americký diplomat John Kelley.



Trump ešte 14. júla vyjadril nespokojnosť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a varoval Moskvu, že ak neukončí konflikt na Ukrajine do 50 dní, uvalí na jej obchodných partnerov clá na úrovni 100 percent. V utorok oznámil skrátenie svojej lehoty na desať dní.