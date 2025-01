V častiach Los Angeles vyhlásili zákaz nočného vychádzania

Los Angeles 10. januára (TASR) — Z dôvodu ochrany nehnuteľností v Los Angeles, z ktorých boli pre postupujúce lesné požiare evakuovaní obyvatelia, zaviedla tamojšia polícia v oblastiach postihnutých dvoma najväčšími požiarmi nazývanými Palisades Fire a Eaton Fire zákaz nočného vychádzania. Platiť bude v piatok od 18.00 h do soboty 06.00 h miestneho času (v sobotu od 03.00 h do 15.00 h SEČ). TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA a AFP.



V tomto čase bude zakázané zdržiavať sa v uvedených oblastiach. Každý, kto tak urobí, budete zadržaný, povedal na piatkovom brífingu šerif Robert Luna.



Na ochranu domov v evakuovaných oblastiach nasadili aj tisíce príslušníkov Národnej gardy. Doteraz príslušníci bezpečnostných zložiek zadržali najmenej 20 osôb podozrivých z rabovania.



"Na ochranu miestnych komunít v týchto dňoch využívame všetko, čo máme k dispozícii, vrátane Národnej gardy," povedal guvernér štátu Kalifornia Gavin Newsom.



V utorok sa v okolí Los Angeles rozhorelo päť veľkých požiarov, ktoré rozdúchaval silný vietor. Doteraz si podľa hasičov vyžiadali najmenej desať mŕtvych. Do piatku plamene zničili plochu s rozlohou 14.500 hektárov. Meteorologická služba AccuWeather odhaduje celkové škody na 135 - 150 miliárd dolárov.



Americký prezident Joe Biden v piatok prirovnal scény z Los Angeles k "bojisku". Nepriamo tiež kritizoval svojho nástupcu Donalda Trumpa za šírenie dezinformácií o požiaroch.



Svoje domovy muselo opustiť viac ako 180.000 ľudí vrátane mnohých hollywoodskych hviezd a iných celebrít. Najväčší požiar pohltil v štvrti Pacific Palisades okolo 8000 hektárov územia. Ďalší lesný požiar zničil v meste Altadena ležiacom severne od Los Angeles plochu presahujúcu 5500 hektárov.



Rozhoreli sa aj ďalšie menšie požiare. Jeden z nich pri mestečkách Calabasas a Hidden Hills sa v priebehu niekoľkých hodín rozšíril na plochu viac ako 400 hektárov.



Ani jeden z piatich veľkých požiarov sa zatiaľ nepodarilo dostať pod kontrolu, no podľa hasičov sa ich šírenie spomalilo. V Pacific Palisades majú hasiči pod kontrolou osem percent požiaru, v Altadene tri percentá. Menší požiar v losangeleskej štvrti Hollywood Hills, nazvaný Sunset Fire, sa podľa úradov podarilo dostať pod kontrolu a zrušili tam príkaz na evakuáciu.



Požiare nepriamo postihli milióny ľudí. Školy zostali zatvorené, státisíce ľudí v Los Angeles a okolí sú bez elektriny, mnohé podujatia boli zrušené a v Hollywoode pozastavili nakrúcanie filmov.