Desiatky miest v USA protestovali proti útokom voči ázijskej komunite

Washington 28. marca (TASR) - V približne šesťdesiatich amerických mestách sa v sobotu uskutočnili protesty proti útokom voči ázijskej komunite, píše agentúra AFP. Demonštrácie boli súčasťou celonárodnej akcie, ktorú v USA zorganizovali po masovej streľbe v mesta Atlanta zo 16. marca. Tá si vyžiadala osem obetí, šesť z nich boli ženy ázijského pôvodu.



Ako pripomenula AFP, USA v poslednom období zažívajú vlnu útokov na Američanov ázijského pôvodu. Organizátori protestov pripisujú nárast protiázisjkých nálad v krajine politickej rétorike, ktorá vyobrazuje Čínu ako hrozbu.



Niektorí z demonštrantov poukázali na skutočnosť, že keď sa pandémia nového koronavírusu začala minulý rok šíriť v USA, niekoľko miestnych politikov vrátane vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa označovalo vírus prívlastkom "čínsky". To má podľa nich do dnešného dňa devastačné dopady na ázijskú komunitu v krajine. Iní zase tento nárast považujú za vedľajší produkt zahraničnej politiky Spojených štátov.



Na protestoch sa objavili banery s nápismi "Prestaňte démonizovať Čínu a Číňanov" a "Nie som vírus, nie som nepriateľ".



Terčom útoku v strede marca sa stali dva masážne salóny v Atlante a podobné zariadenie v jej metropolitnej oblasti Acworth. Polícia medzičasom obvinila útočníka Roberta Aarona Longa z vrážd a útoku. Long vypovedal, že má problém so závislosťou od sexu, pričom masážne salóny považuje za "pokušenie, ktorého sa chcel zbaviť".



Americké úrady napriek tomu uviedli, že vyšetrujú, či išlo o trestné činy z nenávisti. Úrady sa takisto domnievajú, že Long plánoval ďalšie vraždy na Floride.