USA v Karibiku opäť zasiahli loď údajne patriacu pašerákom narkotík
Autor TASR
Washington 2. novembra (TASR) - Spojené štáty v noci na nedeľu v Karibiku zaútočili na ďalšiu loď, ktorá údajne patrila pašerákom drog. Pri zásahu podľa amerického ministra obrany Petea Hegsetha zneškodnili troch členov posádky. Išlo už o 15. útok americkej armády na pašerácke lode od začiatku tejto kampane v septembri. TASR o tom píše podľa agentúr AFP a Reuters.
„Toto plavidlo, rovnako ako všetky ostatné, bolo podľa našich spravodajských informácií zapojené do pašovania drog,“ uviedol Hegseth v príspevku na sociálnej sieti X. Útok podľa neho odobril prezident Donald Trump a došlo k nemu v medzinárodných vodách.
„Títo narkoteroristi privážajú drogy na naše pobrežie, aby otrávili Američanov v ich vlasti, ale neuspejú. Ministerstvo s nimi bude zaobchádzať presne tak, ako sme zaobchádzali s al-Káidou. Budeme ich naďalej sledovať, mapovať, loviť a zabíjať,“ zdôraznil americký minister obrany.
Deklarovaným cieľom Washingtonu je zabrániť prieniku drog na územie USA. Zatiaľ však nezverejnil dôkazy o tom, že by ktoréhokoľvek zasiahnuté plavidlo bolo skutočne použité na pašovanie narkotík.
