USA: V kauze lietadla s Lavrovom rozhodli príslušné štáty suverénne

Na archívnej snímke hovorca ministra zahraničných vecí USA Ned Price. Foto: TASR/AP

Washington 7. júna (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí USA vyhlásilo, že Čierna Hora, Bulharsko a Severné Macedónsko prijali rozhodnutia, že nepovolia prelet lietadla ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova na ceste do Belehradu, ako suverénne štáty.Podľa rozhlasovej stanice Hlas Ameriky to uviedol hovorca amerického rezortu diplomacie Ned Price. Dodal, že tieto rozhodnutia balkánskych štátov odrážajú odhodlanie Európy brať Rusko na zodpovednosť za ničím nevyprovokovaný útok na Ukrajinu.Price zrejme reagoval na vyjadrenie samotného Lavrova z pondelka, keď rozhodnutie troch krajín zakázať jeho lietadlu vstup do svojho vzdušného priestoru označil za "nepredstaviteľné". V dôsledku toho bol nútený svoju návštevu Srbska zrušiť.Lavrov sa vyjadril, že za odmietnutím preletu ruského lietadla by mohli byť EÚ a NATO.Na tlačovej konferencii vo Washingtone Price uviedol, že Spojené štáty vyzvali "Srbsko, aby sa zameralo na svoj (deklarovaný) cieľ, ktorým je členstvo v Európskej únii".USA podľa Pricea neustále apelujú na Srbsko, aby napredovalo na svojej "európskej ceste", vrátane diverzifikácie zdrojov energie, znižovania energetickej závislosti od Ruskej federácie a zosúladenia zahraničnej a bezpečnostnej politiky s Európskou úniou.Vyhlásil tiež, že USA chcú aj naďalej byť partnerom Srbska a pomáhať mu v úsilí o posilnenie dlhodobej energetickej bezpečnosti.Na otázku Hlasu Ameriky, ako budú Spojené štáty a NATO po incidente s Lavrovom chrániť "pred ruskou hrozbou" Čiernu Horu, Severné Macedónsko a Bulharsko, Price odpovedal, že všetky tri krajiny sú členmi NATO, pričom pripomenul článok 5 Washingtonskej zmluvy, podľa ktorého sa ozbrojený útok proti jednej alebo viacerým členským krajinám považovať za útok proti všetkým členom aliancie.Lavrov sa mal v Belehrade stretnúť s prezidentom Vučičom, so svojím rezortným kolegom Nikolom Selakovičom a so srbským pravoslávnym patriarchom Porfirijom.AFP pripomenula, že Srbsko síce odsúdilo vojenskú operáciu Ruska na Ukrajine, ale nepripojilo sa k Európskej únii pri uvaľovaní sankcií na Moskvu, a to ani napriek dlhodobo deklarovaným snahám Belehradu stať sa členom eurobloku.Rusko a Srbsko majú dlhodobé úzke väzby a Belehrad nedávno podpísal nový trojročný kontrakt na odber zemného plynu z Ruska.