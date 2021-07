V kauze útoku na washingtonský Kapitol padol ďalší rozsudok

Na archívnej snímke stúpenci amerického prezidenta Donalda Trumpa sa snažia dostať cez bariéry pred budovou Kapitolu vo Washingtone. Foto: TASR/AP

Washington 19. júla (TASR) - Muža z Floridy odsúdili v pondelok na osem mesiacov odňatia slobody v súvislosti s útokom na washingtonský Kapitol, ktorý v januári podnikli prívrženci bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa. Ide o prvý verdikt v tejto kauze v prípade činu, ktorý bol klasifikovaný ako zločin, informovala agentúra AP.Odsúdený 38-ročný Paul Allard Hodgkins prijal minulý mesiac dohodu o vine a treste a priznal vinu v jednom z bodov obžaloby – z prerušenia schôdze Kongresu –, výmenou za čo prokuratúra stiahla menej závažné obvinenia vrátane nepovoleného vstupu do budovy či výtržníctva.Hodgkins na pojednávaní povedal, že za svoje konanie sa hanbí a ospravedlňuje. Prokuratúra uviedla, že si Hodgkins zaslúži zhovievavosť za to, že sa priznal a takmer okamžite po incidente prevzal zodpovednosť za svoje skutky.Podľa AP môže rozsudok v tejto veci nastaviť latku v prípade rozsudkov ostatných stoviek obvinených v tejto kauze, ktorí sa rozhodujú, či príjmu dohodu o vine a treste, alebo či pôjdu na súd.AP poznamenala, že v kauze vpádu Trumpových priaznivcov do budovy Kapitolu je súdne stíhaných takmer 500 ľudí.Prvý rozsudok v tejto kauze padol koncom júna, keď súd odsúdil na podmienečný trest odňatia slobody v trvaní troch rokov, verejnoprospešné práce a pokutu 49-ročnú Anne Morgan Lloydovú, ktorú uznal za vinnú z účasti na nepovolenej demonštrácii.K útoku na Kapitol došlo 6. januára tohto roka, keď sa demonštranti na Trumpov popud vydali ku Kapitolu, kde zvalili policajné zátarasy okolo areálu, prenikli k budove, na ktorej rozbíjali okná a dvere, a tak sa dostali do kuloárov a sál.Dôsledkom ich násilného konania bolo prerušenie spoločnej schôdze oboch komôr Kongresu, na ktorom mali potvrdiť víťazstvo Joea Bidena v prezidentských voľbách z 3. novembra 2020.Po tom, ako sa polícii podarilo obnoviť kontrolu nad objektom, sa kongresmani k rokovaniu vrátili a Bidena potvrdili ako víťaza volieb.