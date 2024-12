USA: V Kurskej oblasti zahynuli a zranili sa stovky vojakov z KĽDR

Washington 18. decembra (TASR) - Niekoľko stoviek severokórejských vojakov bojujúcich po boku ruských síl proti Ukrajine bolo zabitých alebo zranených počas bojov v pohraničnej ruskej Kurskej oblasti. V utorok to pod podmienkou anonymity uviedol vysokopostavený americký vojenský predstaviteľ, informuje TASR.



Podľa agentúry AP však neposkytol presné údaje o obetiach, avšak podľa jeho slov sú medzi nimi vojaci "všetkých hodností". Prezradil, že severokórejské jednotky nie sú zrejme vycvičené na boj, čo prispieva k výraznému nárastu ich úmrtí. Biely dom a Pentagón v pondelok pritom oznámili, že severokórejské sily bojujú na frontovej línii prevažne na pozíciách pechoty.



Kyjev a Moskva zvádzajú posledné týždne v okolí Kurskej oblasti tvrdé boje a podľa slov predstaviteľa sa Rusku podarilo získať späť približne 20 percent územia, ktoré tam Ukrajina predtým získala.



Severná Kórea a Rusko posilnili svoje vojenské väzby od invázie Moskvy na Ukrajinu vo februári 2022. Prelomová dohoda o partnerstve medzi Pchjongjangom a Moskvou bola podpísaná v júni a vstúpila do platnosti začiatkom tohto mesiaca, pripomína AFP. Prvýkrát sa objavili informácie o zapojení tisícok severokórejských vojakov do vojny proti Ukrajine v októbri.