USA v Nemecku dočasne rozmiestnia zbrane dlhého dosahu

Washington 10. júla (TASR) — USA posilnia ochranu partnerských krajín NATO v Európe. Za týmto účelom budú v Nemecku od roku 2026 dočasne umiestnené riadené strely typu Tomahawk a ďalšie zbrane dlhého dosahu, uvádza sa v spoločnom vyhlásení USA a Nemecka, ktoré bolo zverejnené pred začiatkom stredajších rokovaní na summite NATO vo Washingtone. Informovala o tom agentúra DPA.



V dokumente sa tiež spomínajú protilietadlové rakety SM-6 a novo vyvíjané nadzvukové zbrane, "ktoré majú výrazne väčší dosah ako súčasné pozemné systémy v Európe".



Agentúra DPA pripomína, že strely s plochou dráhou letu, podobne ako nemecký zbraňový systém Taurus, sú schopné preniknúť hlboko do nepriateľského územia a zničiť dôležité ciele, ako veliteľské stanovištia, bunkre a radarové systémy. Zatiaľ čo rakety Tomahawk sa vypúšťajú z lodí alebo ponoriek, u rakiet Taurus sa používajú lietadlá.



Po začiatku invázie ruských síl na Ukrajinu vo februári posilnili USA pod vedením prezidenta Joea Bidena stavy vojakov v Nemecku a ďalších krajinách Európy. Biden opakovane uisťuje, že Spojené štáty si pevne stoja za svojimi záväzkami a budú brániť každý kúsok územia NATO.



To by sa však mohlo zmeniť v prípade opätovného víťazstva republikána Donalda Trumpa v novembrových voľbách. Počas svojho pôsobenia v Bielom dome (2017 - 2021) i v aktuálnej predvolebnej kampani opakovane kritizoval príliš nízke výdavky na obranu zo strany európskych spojencov a pohrozil, že USA nebudú garantovať ochranu krajinám NATO, ktoré si neplnia svoje finančné záväzky.