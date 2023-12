V New Jersey sa zrútil televízny vrtuľník, zahynul pilot a fotograf

Philadelphia 20. decembra (TASR) - V americkom štáte New Jersey sa zrútil vrtuľník televízie WPVI, na mieste zahynul pilot aj fotograf. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP a portálu televízie Fox News.



Vrtuľník sa zrútil v utorok o 20.00 h miestneho času do lesa v obci Washington Township v okrese Burlington.



"Vo vrtuľníku sa v čase pádu nachádzal pilot a fotograf z nášho spravodajského tímu, práve sa vracali z práce v pobrežnej oblasti Jersey Shore. Obaja zahynuli," uviedla WPVI.



Totožnosť obetí televízia zatiaľ nezverejnila, pretože čaká, kým správu oznámia ich príbuzným. Uviedla však, že obe obete pre ňu pracovali roky.



"Štátnej polícii v New Jersey sa podarilo lokalizovať miesto, kde sa vrtuľník zrútil. Je veľmi ťažko prístupné, pretože sa nachádza v lese," dodala televízia.



Zatiaľ nie je jasné, čo nehodu spôsobilo, no incident vyšetruje Federálny úrad pre kontrolu leteckej dopravy (FAA).