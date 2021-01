V New Yorku vítalo Nový rok prázdne Times Square

New York 1. januára (TASR) – Americké veľkomesto New York privítalo nový rok 2021 o polnoci miestneho času (06:00 SEČ) tradičným spúšťaním svetoznámej krištáľovej na námestí Times Square. Koronavírusová pandémia však tentoraz spôsobila, že námestie bolo uzatvorené a priamo naň sa dostalo len okolo 40 pozvaných hostí, informovala agentúra DPA.



Guľa vážiaca takmer 500 kilogramov sa začala spúšťať minútu pred polnocou. Tento tradičný rituál nazývaný ball drop sa v centre Manhattanu organizuje od roku 1907. Odvtedy bola táto tradícia prerušená len v rokoch 1942 a 1943 ako súčasť bezpečnostných opatrení počas druhej svetovej vojny.



Následne zazneli tóny skladieb Auld Lang Syne a New York, New York. Za prísnych bezpečnostných opatrení sa potom začali vystúpenia hviezd ako Gloria Gaynorová, Jennifer Lopez, Billy Porter či Cyndi Lauper, ktoré mohli milióny divákov v USA sledovať aspoň v priamom prenose.



Na Times Square mali prístup iba produkčné tímy a ľudia nasadení do prvej línie boja s pandémiou. Usporiadatelia tak chceli vyjadriť symbolické poďakovanie tým, ktorí denne nasadzujú svoje životy.



USA sú pandémiou najviac postihnutou krajinou na svete. Koronavírusom SARS-CoV-2 sa tam doteraz nakazilo takmer 20 miliónov ľudí a viac ako 340 000 ich zomrelo. V New Yorku zomierali v lete počas niekoľkých týždňov stovky ľudí denne, po sprísnení opatrení sa situácia dočasne zlepšila, počet nakazených a úmrtí je však už opäť na vzostupe. Za uplynulých 24 hodín tam zaznamenali rekordných 16 802 nakazených a 136 úmrtí.