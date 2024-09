V New Yorku zadržali repera Seana Diddyho Combsa

New York 17. septembra (TASR) – Amerického repera Seana "Diddyho" Combsa, ktorý čelí sérii obvinení zo sexuálneho násilia, zadržali v pondelok v New Yorku. Oznámila to federálna prokuratúra, podľa ktorej žalobu zverejnia pravdepodobne v utorok. TASR o tom informuje na základe agentúr AP a DPA a televízie NBC News.



Combsa podľa správ zadržali federálni agenti večer miestneho času v hoteli Park Hyatt. Jeho právnik sa vo vyhlásení sťažoval na "nespravodlivé" stíhanie svojho klienta s tým, že Combs spolupracuje s úradmi a minulý týždeň prišiel dobrovoľne do New Yorku vzhľadom na očakávanie, že tam voči nemu vznesú obžalobu.



Právnik Marc Agnifilo označil 54-ročného hiphopového magnáta za nevinného muža, ktorý sa teší na očistenie svojho mena pred súdom. Combs je podľa neho "milujúcim rodinným mužom" a človekom s chybami, nie však zločincom.



Na Combsa podalo od minulého roka viacero žien občianskoprávne žaloby, v ktorých ho obviňujú zo znásilnenia a zneužívania. V marci sa objavili správy o raziách v jeho domoch v Los Angeles a Miami. V máji zverejnila televízia CNN video údajne zachytávajúce, ako v roku 2016 napáda v hoteli svoju vtedajšiu priateľku Cassie Venturovú. Reper následne verejne požiadal o odpustenie. Speváčka Venturová vlani obvinila Combsa okrem iného zo sexuálneho zneužívania, znásilnenia, zastrašovania a fyzického násilia počas ich dlhoročného vzťahu. Žaloba sa skončila mimosúdnym vyrovnaním. Combs obvinenia odmietol.