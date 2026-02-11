< sekcia Zahraničie
V newyorskom múzeu tento týždeň predstavia model mesta
Drevený model s približne 800.000 dielmi ponúka pohľad z vtáčej perspektívy na pamiatky ako Empire State Building a Socha slobody, ako aj na vzdialenejšie štvrte New Yorku.
Autor TASR
New York 11. februára (TASR) - V Múzeu mesta New York vystavia tento týždeň model tejto americkej metropoly. Prácou na makete strávil americký vodič Joe Macken počas večerov vo svojej pivnici 21 rokov. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Drevený model s približne 800.000 dielmi ponúka pohľad z vtáčej perspektívy na pamiatky ako Empire State Building a Socha slobody, ako aj na vzdialenejšie štvrte New Yorku.
Macken (63) začal svoj projekt v roku 2004 a každú noc strávil niekoľko hodín vytváraním častí mesta vyrezávaním do balzového dreva a následným lepením na malé polystyrénové dosky, ktoré potom uložil jednotlivo na plochu. Uviedol, že jeho manželka a tri deti ho v tvorbe „veľmi podporovali“.
Nejde pritom o presnú repliku dnešného New Yorku, podotýka AFP. Budovy „dvojičiek“, ktoré boli zničené pri teroristickom útoku 11. septembra 2001, sú zobrazené vedľa nového komplexu One World Trade Center.
Zamestnanci múzea zorganizovali výstavu po tom, čo videli Mackenovu prácu na sociálnej sieti TikTok, kde malo jeho dielo milióny vzhliadnutí.
Hlavná kurátorka a zástupkyňa riaditeľa múzea Elisabeth Shermanová vyjadrila nádej, že návštevníci „v modeli nájdu svoje príbehy“.
„Chceme, aby ľudia našli miesto, kde žijú, odkiaľ pochádza ich rodina, kam chcú ísť na výlet, akýkoľvek je ich vzťah k tomuto mestu,“ dodala.
Výstava v Múzeu mesta New York sa otvára vo štvrtok a potrvá celé leto.
Doposiaľ najväčším modelom New Yorku je Panorama, ktorá je zároveň najväčším architektonickým modelom na svete – rozprestiera sa na ploche viac než 836 štvorcových metrov. Bola postavená pre Svetovú výstavu v roku 1964 a nachádza sa v Múzeu Queens v New Yorku.
