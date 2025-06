V obnovenom procese uznali Weinsteina za vinného v 1 bode obžaloby

New York 11. júna (TASR) — Bývalý hollywoodsky producent Harvey Weinstein bol v stredu v obnovenom procese uznaný porotou v New Yorku za vinného zo znásilnenia herečky Jessicy Mannovej v hoteli na Manhattane v roku 2013. TASR o tom informuje s odvolaním sa na svetové agentúry.



Obnovený proces sa týkal aj obvinenia, že 73-ročný Weinstein v roku 2006 nútil asistentku produkcie Miriam Haleyovú k orálnemu sexu. V tomto bode ho porota spod obvinení oslobodila.



V pôvodnom procese odsúdila porota v New Yorku Weinsteina v marci 2020 na 23 rokov väzenia za sexuálne napadnutie a znásilnenie. Odvolací súd v New Yorku však toto rozhodnutie pre procesné chyby v apríli 2024 zrušil a nariadil obnovu konania. Zdôvodnil to najmä tým, že ako dôkazy boli pripustené svedecké výpovede, ktoré neboli súčasťou obžaloby.



K týmto dvom obvineniam medzitým pribudlo aj obvinenie zo sexuálneho napadnutia vtedy 16-ročnej začínajúcej herečky Kaje Sokolaovej narodenej v Poľsku. V tomto bode sa však porota tvorená prevažne ženami nevedela zhodnúť na verdikte, podľa agentúry AFP sa o to pokúsi vo štvrtok.



Weinstein všetky obvinenia odmieta a tvrdí, že jeho vzťahy so ženami boli konsenzuálne. V súčasnosti si odpykáva 16-ročný trest odňatia slobody za sexuálne napadnutie, na ktorý ho v samostatnom prípade odsúdili vo februári 2023 v Los Angeles.



Weinsteina zo sexuálneho obťažovania a nevhodného správania obvinilo viac ako 100 žien vrátane prominentných herečiek ako sú Gwyneth Paltrowová, Angelina Jolieová či Uma Thurmanová. Obnovený proces viedli prokurátori z úradu okresného prokurátora Manhattanu Alvina Bragga.