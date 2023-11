V americkom Ohiu bude právo na interrupcie zakotvené v ústave

Columbus 8. novembra (TASR) — Voliči v americkom štáte Ohio schválili v utorňajších referendách zakotvenie práva na umelé prerušenie tehotenstva do ústavy a legalizáciu užívania marihuany na rekreačné účely. Informovala o tom agentúra AP.



Ohio ovládané republikánmi sa stalo siedmym štátom USA, kde bude právo na interrupciu zakotvené v ústave. Zároveň je 24. štátom, v ktorom bude povolené užívanie marihuany pre dospelých na iné ako lekárske účely.



Americký prezident Joe Biden výsledok referenda o interrupciách privítal s tým, že občania v Ohiu hlasovali za ochranu svojich základných slobôd.



Najvyšší súd USA vlani v júni zrušil precedens z roku 1973 stanovujúci právo na potrat v celej krajine zhruba do 24. týždňa tehotenstva. Viaceré štáty ovládané republikánmi následne zakázali interrupcie alebo k nim výrazne obmedzili prístup.



V Ohiu dočasne nadobudol účinnosť zákon zakazujúci interrupcie po šiestom týždni tehotenstva. Jeho vykonávanie je však v súčasnosti pozastavené z dôvodu právnych sporov.



V štáte Ohio tak bude možné vykonať interrupciu dovtedy, kým nie je plod životaschopný mimo maternice, teda približne do 22. – 24. týždňa tehotenstva, čo zodpovedá právnemu stavu do minuloročného rozhodnutia najvyššieho súdu.



Výsledok druhého referenda umožní dospelým od 21 rokov kúpiť a vlastniť približne 71 gramov konope a pestovať tieto rastliny doma. Na predaj marihuany bude uvalená desaťpercentná daň.



Ide o úder pre zákonodarcov Republikánskej strany, republikánskeho guvernéra Ohia Mikea DeWina a mnohé firmy, ktoré sa obávajú negatívneho vplyvu na bezpečnosť na pracovisku a v doprave.