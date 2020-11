USA v polovici januára znížia počty svojich vojakov v Afganistane

Washington 17. novembra (TASR) – Spojené štáty v utorok oznámili, že v januári roku 2021 znížia počet svojich vojakov v Afganistane na 2500. Pôjde o najnižší počet amerických vojakov pôsobiacich v tejto krajine za 20 rokov ich nasadenia.



Podľa agentúry AFP to v utorok oznámil americký Pentagón, ktorý tak plní sľub prezidenta USA Donalda Trumpa. Ten sa počas predvolebnej kampane pred voľbami v roku 2016 zaviazal „doviezť vojny v Afganistane a Iraku do úspešného a zodpovedného konca" a „priviezť domov našich odvážnych chlapcov".



Agentúra AFP spresnila, že do 15. januára roku 2021 sa z Afganistanu stiahne okolo 2000 vojakov a ďalších 500 sa ich vráti z Iraku.



V každej z týchto krajín tak zostane po 2500 amerických vojakov, spresnil americký minister obrany Christopher Miller.