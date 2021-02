USA v pondelok prekročili hranicu 500.000 úmrtí na koronavírus

Washington 23. februára (TASR) - Spojené štáty prekročili v pondelok hranicu 500.000 úmrtí na ochorenie COVID-19 spôsobované koronavírusom. Tento počet sa rovná celkovému počtu Američanov, ktorí zahynuli v druhej svetovej vojne a vo vojnách v Kórei a Vietname. Informovala o tom americká Univerzita Johnsa Hopkinsa, ktorú citovali tlačové agentúry AP a AFP.



Koronavírus už usmrtil toľko ľudí v USA, koľko obyvateľov má mesto Kansas City v štáte Missouri, a viac, než má Miami na Floride alebo Omaha v štáte Nebraska.



Počet obetí pandémie koronavírusu v USA je najvyšší zaznamenaný na svete a predstavuje 20 percent z takmer 2,5 milióna úmrtí na koronavírus na svete. Skutočné čísla sú však podľa predpokladov výrazne vyššie, sčasti aj preto, že mnoho týchto úmrtí bolo prehliadnutých, najmä na začiatku nákazy.



Priemerné denné úmrtia a prípady nákazy v posledných niekoľkých týždňoch v USA prudko klesli - úmrtia na koronavírus klesli z vyše 4000 nahlásených v určité dni v januári na priemerne menej než 1900 za deň. Odborníci však upozorňujú, že nebezpečné varianty môžu zapríčiniť to, že tento trend sa zvráti.



Niektorí experti uviedli, že ešte nie je zaočkovaný dostatočný počet Američanov, aby to malo zásadný priaznivý vplyv na pandémiu.



Pokles v úmrtiach a prípadoch nákazy sa skôr pripisuje mrazivému a pochmúrnemu počasiu, keď sa mnoho ľudí radšej zdržiava doma. Zároveň ľudia viac dodržiavajú epidemiologické pravidlá ako nosenie rúšok a sociálny odstup.



USA zaznamenali v druhej svetovej vojne odhadom 405.000 mŕtvych, vo vojne vo Vietname 58.000 zabitých a v Kórejskej vojne 36.000 obetí na životoch.



Biden označil počet 500.000 úmrtí na covid za srdcervúci



Emotívny americký prezident Joe Biden označil v pondelok smutný míľnik vyše 500.000 mŕtvych na ochorenie COVID-19 v USA za "srdcervúci" a vyzval krajinu, aby sa zjednotila v boji proti pandémii.



"Viem, aké to je," povedal Biden v televíznom príhovore k Američanom. Prezident tým myslel tragédie v minulosti svojej vlastnej rodiny, uviedla tlačová agentúra AFP.



"Žiadam všetkých Američanov, aby pamätali na tých, ktorých sme stratili, a na tých, ktorí tu po nich zostali," uviedol Biden. "Takisto žiadam všetkých, aby sa stále správali obozretne, aby zachovávali sociálny odstup, nosili rúška, dali sa zaočkovať," apeloval.



Biden spolu so svojou manželkou Jill, viceprezidentkou Kamalou Harrisovou a jej manželom Dougom Emhoffom potom stáli pred Bielym domom a minútou ticha si uctili zosnulých pri 500 sviečkach, ktoré predstavovali obrovský počet obetí pandémie.



Kapela amerických námorných síl zahrala skladbu "Amazing Grace", ktorá tradične zaznieva na pietnych aktoch.



V pondelok už skôr boli na pol žrde spustené vlajky nad Bielym domom a na federálnych budovách v celej krajine, aj na veľvyslanectvách po celom svete. Spojené štáty majú najvyšší počet úmrtí na koronavírus na svete.



Biden vyzval Američanov, aby smútili a pamätali na tých, čo zomreli, ale aby si zároveň zachovali odhodlanie.



"Ako národ nemôžeme a nesmieme dovoliť, aby to pokračovalo," vyhlásil prezident.



"Musíme skoncovať s politikou a dezinformáciami, ktoré rozdeľujú rodiny, komunity. Musíme bojovať spoločne ako jeden národ, ako Spojené štáty americké," zdôraznil.