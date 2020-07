V primárkach v Delaware a New Jersey zvíťazil Joe Biden

Washington 8. júla (TASR) – Víťazom demokratických primárok v amerických štátoch Delaware a New Jersey sa v utorok stal bývalý viceprezident USA Joe Biden. Informovala o tom agentúra AP.



Bidenovo víťazstvo nie je prekvapením vzhľadom na skutočnosť, že bývalý viceprezident si už začiatkom júna zabezpečil nomináciu Demokratickej strany pre novembrové prezidentské voľby, v ktorých bude vyzývateľom prezidenta Donalda Trumpa. Ten podľa očakávania zvíťazil v utorňajších republikánskych primárkach v Delaware.



Biden je faktickým volebným lídrom demokratov, odkedy v apríli zo súboja o nomináciu odstúpil jeho posledný hlavný súper Bernie Sanders. Na to, aby sa aj oficiálne stal nominantom, potreboval získať 1991 delegátov v primárkach v jednotlivých štátoch USA.



Trump získal dostatočný počet delegátov na nomináciu Republikánskej strany do novembrových volieb už v marci.