USA: V prípade voči Trumpovi vypovedala pornoherečka Stormy Daniels

New York 7. mája (TASR) - Pornoherečka Stormy Daniels v utorok vypovedala ako svedok v prípade voči exprezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý je obžalovaný z podplácania tejto herečky i falšovania obchodných záznamov. TASR informuje podľa agentúr AP, AFP a stanice BBC.



Stormy Daniels (vlastným menom Stephanie Cliffordová) na súde hovorila o svojom detstve a dôvodoch, prečo začala účinkovať vo filmoch pre dospelých. Jej svedectvo by malo byť kľúčovým momentom v prípade exprezidenta, ktorý sa v novembrových voľbách opäť usiluje o znovuzvolenie.



Podľa výpovede 45-ročnej herečky mala s Trumpom v roku 2006 viackrát pohlavný styk, ktorý už bol ženatý so súčasnou manželkou Melaniou. Pred víťaznými prezidentskými voľbami v roku 2016 jej zaplatili, aby o tom mlčala.



V utorok potvrdila, že s Trumpom sa stretla na charitatívnom golfovom turnaji v júli 2006 a opäť sa stretli neskôr. Obžaloba predložila ich spoločnú fotografiu.



Exprezident je obvinený z falšovania obchodných záznamov, keď údajne prostredníctvom svojho bývalého právnika Michaela Cohena pornohorečke pred voľbami v roku 2016 vyplatil 130.000 dolárov. Trump akýkoľvek vzájomný sexuálny styk popiera a jeho právnička podala námietku voči predvolaniu pornoherečky.



Exprezident sa na utorkovom pojednávaní osobne zúčastnil. Sudca mu v pondelok udelil pokutu za porušenie zákazu buričsky sa vyjadrovať o členoch poroty, svedkoch a iných účastníkoch súdneho konania.