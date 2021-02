V procese impeachmentu dostali slovo Trumpovi obhajcovia

Na archívnej snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP

Washington 12. februára (TASR) - Proces ústavnej žaloby (impeachmentu) amerického exprezidenta Donalda Trumpa je "" pomstou demokratov, ktorá musí byť zamietnutá. Takto začali v piatok Trumpovi právni zástupcovia obhajobu svojho klienta na pôde Senátu USA, informovala agentúra AFP." uviedol právnik Michael van der Veen v rámci štvrtého dňa procesu. "" dodal.Deviati demokratickí žalobcovia sa v priebehu stredy a štvrtka pokúšali presvedčiť dvojtretinovú väčšinu 100-členného Senátu, že Trump svojim konaním a vyjadreniami podnietil násilnosti, ku ktorým došlo 6. januára v Kapitole.Trumpovi právnici však avizovali, že ich obhajoba bude pravdepodobne trvať len tri alebo štyri hodiny, a to napriek tomu, že majú k dispozícii až 16 hodín.Súčasťou prezentácie žalobcov bolo aj video Trumpa z 6. januára, kde svojim prívržencom hovorí, že "". Trumpov právnik David Schoen v tejto spojitosti obvinil demokratov z uplatňovania dvojakých štandardov a v tejto súvislosti senátorom ukázal zostrihaný videozáznam zobrazujúci demokratických politikov, ako používajú podobné vyjadrenia, informovala televízna stanica CNN.Na videu je vidno, ako prezident Joe Biden počas predvolebnej kampane uviedol, že na strednej škole by Trumpa zobral za telocvičňu a "". Následne si senátori pozreli, ako predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová povedala, že je potrebné byť "".Obhajca Michael van der Veen v súvislosti s Trumpovým prejavom zo 6. januára senátorov presviedčal, že sa naň vzťahuje prvý dodatok americkej ústavy, ktorý exprezidentovi zaručuje právo prejavu.Po vystúpení Trumpových právnikov budú mať senátori možnosť pýtať sa ich otázky.Predpokladá sa, že Senát tento pokus o Trumpov impeachment napokon odmietne. Demokrati majú v hornej komore Kongresu len 50 kresiel, na svoju stranu by tak museli získať až 17 republikánov, čo sa nepovažuje za pravdepodobné.Trumpovi stúpenci vtrhli 6. januára do budovy Kapitolu a prerušili tak spoločné zasadnutie oboch komôr Kongresu. Vzniknutý chaos a násilie viedli k smrti piatich ľudí. Trump predtým svojich priaznivcov opakovane burcoval nepodloženými obvineniami o zmanipulovaní prezidentských volieb a vyzýval ich, aby pochodovali ku Kapitolu. Samotný Trump však popiera, že ich nabádal k násilnostiam.