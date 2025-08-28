< sekcia Zahraničie
USA v rámci cvičenia v Japonsku nasadia raketový systém Typhon
Hovorca japonských pozemných síl uviedol, že systém Typhon bude nasadený na leteckú základňu americkej námornej pechoty Iwakuni v rámci cvičenia Resolute Dragon (Rozhodný drak).
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Tokio 28. augusta (TASR) - Spojené štáty v rámci spoločného cvičenia s Japonskom dočasne nasadia na svojej tamojšej vojenskej základni Iwakuni raketový systém stredného doletu Typhon. Podľa agentúry Reuters takýto krok pravdepodobne nahnevá Čínu, píše TASR.
Hovorca japonských pozemných síl uviedol, že systém Typhon bude nasadený na leteckú základňu americkej námornej pechoty Iwakuni v rámci cvičenia Resolute Dragon (Rozhodný drak). To sa uskutoční medzi 11. a 25. septembrom. Z vyhlásenia nebolo jasné, či budú počas cvičenia zo systému aj vypálené rakety. Podľa hovorcu je cieľom jeho prítomnosti posilniť schopnosť odstrašenia či schopnosť lepšie reagovať.
Podľa agentúry Reuters je nasadenie raketového systému Typhon v Japonsku súčasťou snáh Washingtonu nahromadiť v Ázii rôzne zbrane schopné cieliť na lode v okolitých moriach. Nasadenie rovnakej zbrane vyvolalo ostrú kritiku Pekingu, už keď ju Spojené štáty v roku 2024 po prvýkrát taktiež počas spoločného cvičenia priniesli na Filipíny.
Riadené rakety dlhého doletu Tomahawk odpaľované systémami Typhon dokážu z Filipín zasiahnuť ciele v Číne i Rusku. Ďalší typ rakiet SM-6, ktoré systém môže taktiež niesť, dokážu zasiahnuť vzdušné alebo námorné ciele vo vzdialenosti viac ako 200 kilometrov.
Hovorca japonských pozemných síl uviedol, že systém Typhon bude nasadený na leteckú základňu americkej námornej pechoty Iwakuni v rámci cvičenia Resolute Dragon (Rozhodný drak). To sa uskutoční medzi 11. a 25. septembrom. Z vyhlásenia nebolo jasné, či budú počas cvičenia zo systému aj vypálené rakety. Podľa hovorcu je cieľom jeho prítomnosti posilniť schopnosť odstrašenia či schopnosť lepšie reagovať.
Podľa agentúry Reuters je nasadenie raketového systému Typhon v Japonsku súčasťou snáh Washingtonu nahromadiť v Ázii rôzne zbrane schopné cieliť na lode v okolitých moriach. Nasadenie rovnakej zbrane vyvolalo ostrú kritiku Pekingu, už keď ju Spojené štáty v roku 2024 po prvýkrát taktiež počas spoločného cvičenia priniesli na Filipíny.
Riadené rakety dlhého doletu Tomahawk odpaľované systémami Typhon dokážu z Filipín zasiahnuť ciele v Číne i Rusku. Ďalší typ rakiet SM-6, ktoré systém môže taktiež niesť, dokážu zasiahnuť vzdušné alebo námorné ciele vo vzdialenosti viac ako 200 kilometrov.