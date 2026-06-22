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USA v rámci dohody dočasne zrušili sankcie na iránsku ropu

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Na snímke americký minister financií Scott Bessent. Foto: TASR/AP

Všeobecná licencia vydaná v pondelok podľa Reuters umožňuje dovoz ropy, petrochemických a ropných produktov iránskeho pôvodu do USA, ak je to potrebné na dokončenie ich predaja alebo dodávky.

Autor TASR
Washington 22. júna (TASR) - Americké ministerstvo financií v pondelok vydalo povolenie, ktorým sa na najbližšie dva mesiace rušia sankcie na ťažbu, dodávky a predaj surovej ropy, ropných a petrochemických produktov iránskeho pôvodu. Washington sa k tomuto kroku zaviazal v rámci minulotýždňovej rámcovej dohody s Teheránom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Všeobecnú licenciu s platnosťou do 21. augusta ministerstvo oznámilo počas americko-iránskych rokovaní v Švajčiarsku zameraných na dosiahnutie konečnej mierovej dohody, cestu ku ktorej otvoril podpis tzv. memoranda o porozumení minulú stredu.

V súlade s prebiehajúcimi produktívnymi rokovaniami vo Švajčiarsku sa Irán zaviazal zabezpečiť voľný a otvorený tranzit v Hormuzskom prielive a povoliť vstup inšpektorov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) do svojej krajiny,“ uviedol v pondelok k dočasnému zrušeniu sankcií na sieti X americký minister financií Scott Bessent.

Spojené štáty sa na základe memoranda o porozumení zaviazali udeliť výnimku na vývoz iránskej ropy, ropných produktov a derivátov, ako aj na všetky súvisiace služby, ako sú bankové transakcie, poistenia a doprava.

Iránske ministerstvo zahraničných vecí už predtým naznačilo, že svoj vývoz ropy považuje za jeden z kľúčových sľubov, ktoré musia USA splniť, aby mohlo nastať pokrok v rokovaniach o konečnej mierovej dohode.

Všeobecná licencia vydaná v pondelok podľa Reuters umožňuje dovoz ropy, petrochemických a ropných produktov iránskeho pôvodu do USA, ak je to potrebné na dokončenie ich predaja alebo dodávky. Naopak, výnimka sa nevzťahuje na transakcie, na ktorých sa podieľa Severná Kórea alebo Kuba.
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