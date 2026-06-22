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USA v rámci dohody dočasne zrušili sankcie na iránsku ropu
Všeobecná licencia vydaná v pondelok podľa Reuters umožňuje dovoz ropy, petrochemických a ropných produktov iránskeho pôvodu do USA, ak je to potrebné na dokončenie ich predaja alebo dodávky.
Autor TASR
Washington 22. júna (TASR) - Americké ministerstvo financií v pondelok vydalo povolenie, ktorým sa na najbližšie dva mesiace rušia sankcie na ťažbu, dodávky a predaj surovej ropy, ropných a petrochemických produktov iránskeho pôvodu. Washington sa k tomuto kroku zaviazal v rámci minulotýždňovej rámcovej dohody s Teheránom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Všeobecnú licenciu s platnosťou do 21. augusta ministerstvo oznámilo počas americko-iránskych rokovaní v Švajčiarsku zameraných na dosiahnutie konečnej mierovej dohody, cestu ku ktorej otvoril podpis tzv. memoranda o porozumení minulú stredu.
„V súlade s prebiehajúcimi produktívnymi rokovaniami vo Švajčiarsku sa Irán zaviazal zabezpečiť voľný a otvorený tranzit v Hormuzskom prielive a povoliť vstup inšpektorov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) do svojej krajiny,“ uviedol v pondelok k dočasnému zrušeniu sankcií na sieti X americký minister financií Scott Bessent.
Spojené štáty sa na základe memoranda o porozumení zaviazali udeliť výnimku na vývoz iránskej ropy, ropných produktov a derivátov, ako aj na všetky súvisiace služby, ako sú bankové transakcie, poistenia a doprava.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí už predtým naznačilo, že svoj vývoz ropy považuje za jeden z kľúčových sľubov, ktoré musia USA splniť, aby mohlo nastať pokrok v rokovaniach o konečnej mierovej dohode.
Všeobecná licencia vydaná v pondelok podľa Reuters umožňuje dovoz ropy, petrochemických a ropných produktov iránskeho pôvodu do USA, ak je to potrebné na dokončenie ich predaja alebo dodávky. Naopak, výnimka sa nevzťahuje na transakcie, na ktorých sa podieľa Severná Kórea alebo Kuba.
Všeobecnú licenciu s platnosťou do 21. augusta ministerstvo oznámilo počas americko-iránskych rokovaní v Švajčiarsku zameraných na dosiahnutie konečnej mierovej dohody, cestu ku ktorej otvoril podpis tzv. memoranda o porozumení minulú stredu.
„V súlade s prebiehajúcimi produktívnymi rokovaniami vo Švajčiarsku sa Irán zaviazal zabezpečiť voľný a otvorený tranzit v Hormuzskom prielive a povoliť vstup inšpektorov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) do svojej krajiny,“ uviedol v pondelok k dočasnému zrušeniu sankcií na sieti X americký minister financií Scott Bessent.
Spojené štáty sa na základe memoranda o porozumení zaviazali udeliť výnimku na vývoz iránskej ropy, ropných produktov a derivátov, ako aj na všetky súvisiace služby, ako sú bankové transakcie, poistenia a doprava.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí už predtým naznačilo, že svoj vývoz ropy považuje za jeden z kľúčových sľubov, ktoré musia USA splniť, aby mohlo nastať pokrok v rokovaniach o konečnej mierovej dohode.
Všeobecná licencia vydaná v pondelok podľa Reuters umožňuje dovoz ropy, petrochemických a ropných produktov iránskeho pôvodu do USA, ak je to potrebné na dokončenie ich predaja alebo dodávky. Naopak, výnimka sa nevzťahuje na transakcie, na ktorých sa podieľa Severná Kórea alebo Kuba.