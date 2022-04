USA v rámci nových sankcií zakážu investície v Rusku

Na archívnej snímke z 10. februára 2022 Britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová počas stretnutia s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom v Moskve. Foto: TASR/AP

Washington 6. apríla (TASR) - Americká vláda pripravuje nový balík sankcií voči Moskve, v rámci ktorého zakážev Rusku. Okrem toho pritvrdí existujúce reštrikcie voči ruským bankám a štátnym podnikom a rozšíri zoznam sankcionovaných ruských vládnych činiteľov a ich rodinných príslušníkov.Oznámila to utorok hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová, ktorú citovala agentúra DPA. Spojené štáty podľa nej budú ďalší balík sankcií voči režimu Vladimira Putina koordinovať s európskymi partnermi aj s ďalšími krajinami skupiny G7.Podrobnejšie informácie o nových sankciách, ktoré sú reakciou na pokračujúcu ruskú agresiu voči Ukrajine, Washington zverejní v priebehu stredy.vyhlásila hovorkyňa Bieleho domu.Šéfka britskej diplomacie Liz Trussová počas utorkovej návštevy vo Varšave uviedla, že už doterajšie sankcie Západu vracajú ruskú ekonomiku späť do čias Sovietskeho zväzu. Zdôraznila však, že je v tomto smere potrebné vyvinúť ešte väčšie úsilie, uvádza agentúra AFP.Británia už podľa Trussovej zmrazila Kremľu prostriedky vo výške 350 miliárd dolárov. To podľa nej znamená, že Rusko má už zablokovaných viac než 60 percent svojich devízových rezerv, čo má skomplikovať financovanie Putinovej vojnovej mašinérie.