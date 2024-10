USA v reakcii na krízu v Libanone poskytnú pomoc vo výške 157 miliónov

Washington 5. októbra (TASR) - Spojené štáty poskytnú humanitárnu pomoc vo výške takmer 157 miliónov dolárov (143 miliónov eur) na podporu obyvateľov zasiahnutých konfliktom v Libanone a regióne, oznámil v piatok americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters a stanice CNN.



"Tieto financie sú určené na riešenie nových a existujúcich potrieb vnútorne vysídlených osôb a utečencov v Libanone a komunít, ktoré ich prijímajú. Pomoc sa týka aj tých, ktorí utekajú do susednej Sýrie," uviedol Blinken vo svojom vyhlásení.



V súvislosti s útokmi izraelskej armády na území Libanonu, ktoré sú cielené na hnutie Hizballáh, boli v krajine vysídlené státisíce ľudí. Podľa OSN viac ako 100.000 ľudí, väčšinou libanonských a sýrskych občanov, utiekli do Sýrie.



Predstavitelia USA tvrdia, že podporujú izraelskú vojenskú kampaň, majú však obavy z humanitárnych následkov, píše CNN.



Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Matthew Miller vo štvrtok uviedol, že je namieste, že Izrael v tejto chvíli "stavia teroristov pred spravodlivosť" a podniká obmedzené vpády v snahe zatlačiť Hizballáh späť od izraelsko-libanonskej hranice. Dodal však, že cieľom je diplomatické riešenie konfliktu.



Izrael začal 23. septembra vojenskú operáciu s kódovým názvom Šípy severu, v rámci ktorej v Libanone útočí na vojenskú infraštruktúru Hizballáhu. Stanoveným cieľom je vytvoriť podmienky pre bezpečný návrat desaťtisícov ľudí do svojich domovov na severe Izraela. Pri útoku, ktorý Izrael podnikol 27. septembra, bol v Bejrúte zabitý i vodca Hizballáhu Hasan Nasralláh.



V noci na 1. októbra Izrael oznámil začiatok pozemnej operácie v pohraničných oblastiach južného Libanonu.