USA v reakcii na raketové testy zavádzajú voči KĽDR ďalšie sankcie

Washington 1. apríla (TASR) - Spojené štáty v piatok prijali sankcie voči piatim severokórejským subjektom za to, že sa podieľajú na vývoji medzikontinentálnych balistických rakiet. USA tým reagujú na nedávne severokórejské raketové testy. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



Sankcie amerického ministerstva financií sú namierené voči severokórejskému ministerstvu pre raketový priemysel a štyrom dcérskym spoločnostiam za poskytovanie podpory severokórejským "programom zbraní hromadného ničenia a jadrových rakiet". Ministerstvo financií USA to označilo za "viacnásobné porušenie sankcií "Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN).



"Spojené štáty sú odhodlané využívať svoje sankčné právomoci s cieľom reagovať na pokračujúci severokórejský vývoj zbraní hromadného ničenia a balistických rakiet," povedala pre AP americká ministerka financií Janet Yellenová.



Pchjongjang minulý piatok (25. marca) informoval, že deň predtým úspešné odpálil raketu s dlhým doletom Hwasong-17, ktorá môže podľa analytikov niesť viacero bojových hlavíc. Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) túto strelu prvýkrát predstavila na vojenskej prehliadke v roku 2020.



Ministerstvo obrany Južnej Kórey však neskôr uviedlo, že KĽDR odpálila strelu Hwasong-15, ktorú testovala naposledy v roku 2017.



Spojeným štátom sa minulý týždeň na pôde BR OSN nepodarilo dosiahnuť schválenie rezolúcie, ktorá by sprísnila sankcie proti severokórejskému režimu, píše AFP.