PÄŤ OBETÍ A DVAJA ZRANENÍ: Strieľal 15-ročný chlapec

Raleigh 14. októbra (TASR) - Útočníkom, ktorý v meste Raleigh v americkom štáte Severná Karolína vo štvrtok zastrelil päť ľudí vrátane policajta a ďalších dvoch zranil, je 15-ročný chlapec. V piatok to oznámila miestna polícia. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Šéfka tamojšej polície Estella Pattersonová uviedla, že podozrivého po streľbe hospitalizovali v kritickom stave.



Obete mali od 16 do 50 rokov, povedala Pattersonová na tlačovej konferencii. Medzi mŕtvymi je aj policajt z Raleighu Gabriel Torres, ktorý bol práve na ceste do práce, keď sa začala streľba. Ďalší policajt bol zranený a prepustený z nemocnice, v kritickom stave je stále hospitalizovaná 59-ročná žena.



Podozrivý, ktorého polícia okamžite neidentifikovala, unikal policajtom niekoľko hodín, kým ho zadržali. Motív jeho činu nie je zatiaľ známy. Ako došlo k zraneniu podozrivého, úrady neuviedli.



Guvernér Severnej Karolíny Roy Cooper označil streľbu za "hrozný a tragický akt násilia spáchaného strelnou zbraňou".



Streľba sa začala okolo 17.00 h miestneho času v obytnej štvrti severovýchodne od centra mesta, povedala starostka Mary-Ann Baldwinová. Policajti uzavreli cesty a varovali obyvateľov, aby počas pátrania po strelcovi nevychádzali z domovov.



Podľa databázy AP/USA TODAY/Northeastern University išlo v tomto roku v Spojených štátoch už o 25. masovú vraždu, pri ktorej boli obete zastrelené. AP definuje masovú streľbu ako incident, pri ktorom sú zabití najmenej štyria ľudia s výnimkou páchateľa.