V New Jersey padol jackpot 1,13 miliardy dolárov

Neptune 27. marca (TASR) - V americkej lotérii Mega Millions padol jackpot vo výške 1,13 miliardy dolárov. Víťazné čísla boli boli 7, 11, 22, 29, 38 a zlatá Mega loptička 4. Vlastník víťazného tiketu ho podal v štáte New Jersey v utorok večer a ukončil tak sériu 30 žrebovaní bez víťaza, ktorá sa začala vlani 8. decembra. TASR prevzal informácie zo stredajšej správy tlačovej agentúry AP.



Víťazný tiket bol podaný v obchode s alkoholom v meste Neptune a podľa predstaviteľov štátnej lotérie ide o najväčšiu výhru jackpotu v histórii štátu New Jersey. Majiteľ tiketu si vybral čísla sám a nespoľahol sa na ich výber cez systém Quick Pick.



Osoba s víťazným tiketom sa ešte neprihlásila, uviedli predstavitelia lotérie v stredu na tlačovej konferencii. New Jersey je jedným z 18 štátov USA, kde víťazi lotérií môžu podľa zákona zostať v anonymite.



Odmenu 30.000 dolárov z lotérie dostane aj majiteľ obchodu, kde sa tiket podal. Richard Saker, šéf spoločnosti, ktorá obchod prevádzkuje, už oznámil, že odmena pôjde do miestnej potravinovej banky.



Šanca vyhrať jackpot v lotérii Mega Millions je v pomere jedna ku 302,6 milióna.



Ide o ôsmu najväčšiu výhru v dejinách lotérií v USA. Sumu 1,13 miliardy dolárov dostane výherca, ak sa rozhodne pre rentu - dostane počiatočnú platbu a potom ešte 29 ročných platieb. Väčšina víťazov sa doteraz rozhodla pre jednorazovú výplatu, čo bude v tomto prípade 537,5 milióna dolárov.