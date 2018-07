V štáte Ohio popravili vraha za zločin z roku 1985

Podľa prokuratúry zvykol Van Hook pozývať homosexuálnych mužov do bytov, aby ich okradol.

Lucasville 18. júla (TASR) - Vo väznici v americkom štáte Ohio popravili v stredu vraha, ktorý škrtil a dobodal na smrť muža po tom, ako ho stretol v roku 1985 v bare.



Roberta Van Hooka (58) popravili smrtiacou injekciou, informovala agentúra AP. "Ľutujem, že som vás obral o vášho brata," povedal počas popravy so slzami v očiach sestre, bratovi a švagrovi svojej obete. Potom zarecitoval báseň a začal spievať. Prestal, keď po dvoch minútach začali chemické látky účinkovať.



Podľa prokuratúry zvykol Van Hook pozývať homosexuálnych mužov do bytov, aby ich okradol. Obhajoba neúspešne tvrdila, že by mal dostať milosť, lebo v detstve trpel sexuálnym, fyzickým a duševným zneužívaním.