USA v súčasnosti neplánujú jadrové výbuchy, tvrdí minister energetiky
Testy podľa šéfa rezortu uskutočnia na nových zbraňových systémoch s cieľom zabezpečiť, že sú lepšie ako zbrane, ktoré nahradia.
Autor TASR
Washington 2. novembra (TASR) – Testy jadrových zbraní nariadené americkým prezidentom Donaldom Trumpom nebudú v súčasnosti zahŕňať nukleárne explózie, uviedol v nedeľu minister energetiky USA Chris Wright. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
„Myslím si, že testy, o ktorých teraz hovoríme, sú systémovými testami,“ povedal Wright v rozhovore pre stanicu Fox News. „Nie sú to jadrové výbuchy. Je to niečo, čo nazývame nekritické explózie.“
Skúšky sa týkajú všetkých ostatných častí jadrovej zbrane, aby sa zaistilo, že sú funkčné a môžu vyvolať jadrový výbuch, uviedol Wright, ktorého ministerstvo má na starosti testovanie amerických atómových zbraní. Testy podľa šéfa rezortu uskutočnia na nových zbraňových systémoch s cieľom zabezpečiť, že sú lepšie ako zbrane, ktoré nahradia.
Trump vo štvrtok krátko pred stretnutím s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Južnej Kórei oznámil, že nariadil americkej armáde obnoviť testovanie jadrových zbraní, zastavené 33 rokov. Potvrdil to aj v piatok, priamo však neodpovedal na otázku, či to bude zahŕňať podzemné jadrové skúšky.
Spojené štáty vykonali skúšobné jadrové explózie v 60., 70. a 80. rokoch minulého storočia a získali detailné informácie a merania z týchto výbuchov, podotkol Wright. „S našou vedou a výpočtovou kapacitou môžeme neuveriteľne presne simulovať, čo sa presne stane pri nukleárnej explózii,“ doplnil s tým, že takto môžu simulovať aj výsledky zmeny konštrukcie bômb.
