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USA v súvislosti s odchodom Ábrega Garcíu ostro kritizujú Španielsko
Ábrega Garcíu americké úrady vlani omylom deportovali do Salvádora.
Autor TASR
Washington 25. novembra (TASR) - Americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti nie je prekvapené, že si omylom deportovaný Salvádorčan Kilmar Ábrego García vybral odísť do Španielska. Ide totiž podľa ministerstva o štát s radikálnou politikou otvorených hraníc, ktorá túto „kedysi veľkú krajinu premenila na semenisko pre nelegálnych migrantov“, píše TASR na základe správy agentúry EFE.
„Kilmar Ábrego García sa sám deportoval do Španielska. Nie je prekvapujúce, že si tento zločinecký ilegálny cudzinec vybral práve Španielsko - krajinu, do ktorej ešte tento rok prenikli desaťtisíce nelegálnych migrantov. Španielska radikálna politika otvorených hraníc premenila túto kedysi veľkú krajinu na semenisko pre nelegálnych migrantov,“ napísalo na sieti X ministerstvo vnútornej bezpečnosti USA.
Ábrega Garcíu americké úrady vlani omylom deportovali do Salvádora. Od roku 2019 mal pritom v USA ochranu pred deportáciou, keďže mu v rodnej krajine hrozilo nebezpečenstvo. Ministerstvo spravodlivosti priznalo, že ho deportovali v dôsledku administratívnej chyby.
Do USA sa vrátil vlani v júni. Neskôr ho obvinili z organizovania nelegálnej prepravy migrantov, trestné konanie však bolo zastavené. Imigračné úrady sa ho následne pokúsili deportovať do Ugandy a Libérie.
Ábrego García v stredu oznámil, že dobrovoľne opustil Spojené štáty a odcestoval do Španielska. Minister vnútornej bezpečnosti USA Markwayne Mullin v reakcii uviedol, že je „potešený“, že sa „sám deportoval“.
Salvádorčanov právnik Chris Newman pre agentúru EFE uviedol, že Ábrego García bude môcť vstúpiť do Španielska ako turista, keďže mu to umožňuje jeho cestovný pas. Zatiaľ však nie je jasné, ako dlho v krajine zostane ani aké budú podmienky jeho pobytu.
„Kilmar Ábrego García sa sám deportoval do Španielska. Nie je prekvapujúce, že si tento zločinecký ilegálny cudzinec vybral práve Španielsko - krajinu, do ktorej ešte tento rok prenikli desaťtisíce nelegálnych migrantov. Španielska radikálna politika otvorených hraníc premenila túto kedysi veľkú krajinu na semenisko pre nelegálnych migrantov,“ napísalo na sieti X ministerstvo vnútornej bezpečnosti USA.
Ábrega Garcíu americké úrady vlani omylom deportovali do Salvádora. Od roku 2019 mal pritom v USA ochranu pred deportáciou, keďže mu v rodnej krajine hrozilo nebezpečenstvo. Ministerstvo spravodlivosti priznalo, že ho deportovali v dôsledku administratívnej chyby.
Do USA sa vrátil vlani v júni. Neskôr ho obvinili z organizovania nelegálnej prepravy migrantov, trestné konanie však bolo zastavené. Imigračné úrady sa ho následne pokúsili deportovať do Ugandy a Libérie.
Ábrego García v stredu oznámil, že dobrovoľne opustil Spojené štáty a odcestoval do Španielska. Minister vnútornej bezpečnosti USA Markwayne Mullin v reakcii uviedol, že je „potešený“, že sa „sám deportoval“.
Salvádorčanov právnik Chris Newman pre agentúru EFE uviedol, že Ábrego García bude môcť vstúpiť do Španielska ako turista, keďže mu to umožňuje jeho cestovný pas. Zatiaľ však nie je jasné, ako dlho v krajine zostane ani aké budú podmienky jeho pobytu.